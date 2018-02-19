Üniversitede “insan kaynakları” zirvesi

Uludağ Üniversitesi İnsan Kaynakları Topluluğu (ULİNKA) tarafından düzenlenen "HR Summit 18" başladı. Türkiye’nin önde gelen firmalarının yöneticilerinin konuşmacı olarak katılacağı zirve 19-20 Şubat tarihleri arasında UÜ Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde devam edecek.

Programın açılış töreninde konuşan UÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, insan kaynaklarının çok az ve pahalı bulunan bir öğe olduğunu vurguladı. Zamanın ve ekonominin durağan olmadığına işaret eden Prof. Dr. Mehmet Yüce, “Biz ekonomi derslerini anlatmaya başladığımız zaman 4 ana faktör üzerine duruyorduk. Ancak son zamanlarda buna beşinci bir üretim faktörü eklendi ki buna da insan kaynakları diyoruz. Gerçekten en kıt olan insan kaynağıdır. Görünürde fazla olan, ancak deneyimli ve iş çözebilecek personel eksikliği çok fazladır. Bugün hangi sektörde olursa olsun, en önemli faktör insan faktörüdür. Bilimsel gerçekler maalesef zaman içerisinde değişim gösterebiliyor ve bu gelişmelere ayak uyduracak insan bulmak da her geçen gün daha da zorlaşıyor” diye konuştu.

Zirvenin öğrencilere önemli katkılar sağlayacağına inandığını kaydeden Mehmet Yüce, Türkiye’nin farklı sektörlerindeki firmaların temsilcilerine iştiraklerinden dolayı teşekkür etti. İki gün boyunca devam edecek olan zirvede Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, Eroğlu Holding CHRO Ergin İlyaz Kınay, Yıldız Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Saynur Önen, Doğan TV Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Yasemin Merih Alparslan, TEDx konuşmacısı yazar-öğretmen Ahmet Naç öğrencilerle buluşacak.