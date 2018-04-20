‘UMRE’YE DOLAR ETKİSİ

Müslümanlar için en hayırlı ay olarak kabul edilen ve manevi duyguların hat safhada yaşandığı Ramazan ayına günler kaldı. Bu ayda en temelde oruç ibadeti bilinirken, Ramazan umresi de sık yapılan ibadetler arasında yer alıyor.

Malatya’da Ramazan umresine talebin nasıl olduğunu ve umre fiyatların ne durumda olduğunu özel bir umre şirketinin Malatya Şube Sorumlusu Bayram Değer anlattı. Değer, şu ana kadar 26 bin kişiyi umreye götürdüklerini söyleyerek, “Ramazan ayına günler kala oldukça yoğunuz” dedi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN 15 GÜNLÜK RAMAZAN UMRESİ

Ramazan umresinin 8, 9, 10 Mayıs’ta başlayacağını ifade eden Değer, “Ramazan umresi esasında 38 günlük oluyor. Fakat 15 günlük umre de var. En çok tercih edilen de 15 günlük Ramazan umresidir. 38 günlük tam ramazan umresi bin 150 dolar. Arabistan’da dolar geçerli olduğu için fiyatları dolar olarak söylüyoruz fakat TL olarak da ödeme yapılabiliyor” şeklinde konuştu.

Artan dolar fiyatlarının umreye etkisinin olduğunu vurgulayan Değer, “Fiyatlar dolar üzerinden değerlendirildiğinden dolayı dolardaki artış geçen seneye göre bu sene umre fiyatlarının artış göstermesine neden oldu” diye belirtti.

Değer, “Her sene umreye giden var, bu sene de 26 bin kişiyi umreye götürdük. Şu an itibari ile çok yoğunuz umre sonrası da yoğunluğumuz Kurban Bayramı öncesi Hac zamanı olacağı için devam edecek” şeklinde açıklamada bulundu.

UMRE ÖNCESİ SEMİNER

Değer umre öncesi seminerler verdiklerini belirterek, “Kadınlara kadın hocamız, erkeklere de erkek hocamız gerek ihrama girmeyi gerekse de başka bilinmesi gereken konularda çeşitli açıklamalar yapıyor” şeklinde konuştu.

‘Her okula mescid’ kampanyaları olduğunu da sözlerine ekleyen Değer, “Malatya’da henüz böyle bir şey yok fakat yapmak istiyoruz” dedi. Yine 2016-2017 umre döneminde tüm 15 Temmuz şehit ailelerine de umre seyahati verildiğini söyleyen Değer, esaslarının insan ve insanların hayalleri olduklarını ifade etti.

“İNSAN VE HAYALİ ÖNEMLİ”

Değer, “Umre keza hac da çeşitli dolandırıcılık olayları olabiliyor. Bu yüzden giden arkadaşların dikkatli olmasını öneriyoruz. Aynı şekilde burada da insanların parası alınıp, dolandırılarak umreye gönderilmiyor. Bizim için insan ve hayali çok önemli. O kutsal yerlere gitmek isteyenlerin hayalleri var ve güvenlerini kazanıp en uygun şekilde, özenle göndermek bizim ilk amacımız arasında yer alıyor” diye konuştu.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi

