Malatya Teknokent kahvaltı sohbetlerinin bu haftaki konuğu Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dı. Basına açık olan kahvaltı sohbetine Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra, Battalgazi Belediye Başkan yardımcıları, KOSGEB Malatya İl Müdürü Murat Seki, Malatya Teknokent Genel Müdürü Adnan Fatih Kocamaz ve firma yetkilileri katıldı.

Malatya Teknokent olarak bundan sonra her 2 haftada bir bu tarz toplantı düzenleyeceklerini dile getiren Malatya Teknokent Genel Müdürü Adnan Fatih Kocamaz, firmalar ve Malatya’nın önde gelen isimlerini bir araya getirmeyi planladıklarını söyledi.

ÇOK İYİ PROJELERİMİZ VAR

İlk etkinliklerini Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı çağırarak yaptıklarını belirten Kocamaz, “Amacımız hem Teknokentin farkındalığını artırmak hem Malatya için Teknokentin önemini vurgulamak hem de Teknokentin sıkıntılarını gidermek ve firmalarımızın da projelerinin de tanınmasını sağlamak. Çünkü kayda değer çok iyi firmalarımız ve çok iyi projelerimiz var. Bunların ilin yetkin insanları tarafından tanınmasını istiyoruz. Bu noktada biz ilk etkinliğimizi Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı çağırarak yaptık” diye konuştu.

GELECEĞİ TEKNOLOJİ ŞEKİLLENDİRECEK

Teknokentler üzerinden çok iyi katma değerler üretildiğini ifade eden Kocamaz, “Malatya Teknokent inşallah Malatya’nın geleceğini planlayan bir yer. Çünkü Malatya kayısı üretiyor, Malatya tekstil üretiyor. Bunlar bugünü şekillendirebilir. Ama hepiniz biliyorsunuz ki, geleceği teknoloji şekillendirecek. Ve bunun da ana merkezi inşallah teknoparklar olacak; oluyor da. Dünyada bunun onlarca, yüzlerce örneği var. Gelişmiş tüm ülkeler şu anda teknokentler üzerinden çok ciddi katma değer üretiyorlar. Hepimizin yakından tanıdığı Silikon Vadisi. Amerika’nın bilgisayar noktası. Amerikan’ın bilgisayar, yazılımlar noktasındaki bel kemiğini oluşturuyor. Fransa’da bir Sophia Antipolis Teknokent'i tek başına Fransa’nın dörtte bir bütçesini, katma değerini üretiyor. Dolayısıyla teknokentler bir ülkenin kaderini belirleyecek mekânlar. Burada üretilecek her proje bunu sağlayacaktır. Hep birlikte, ilin dinamikleriyle beraber biz Malatya Teknokenti layık olduğu yere çıkartmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” söylemlerini kullandı.

DESTEK İSTEYECEĞİZ

Tek meselelerinin bir araya gelmek olduğunu söyleyen Kocamaz, “Teknokentimizin bazı problemleri de var. Bu toplantılar sayesinde problemlerimizi bizzat yetkilisine bildirerek problemlerin çözülmesi noktasında destek isteyeceğiz. Biz bunu söylediğimiz zaman bizlere duyarsız kalacak hiçbir kimsenin olmayacağına inanıyoruz. Tek meselemiz bir araya gelmekti. Bunu da sağlıyoruz” dedi.

TEREDDÜTE GİRMEYİZ

Teknokentlerin bir şehrin geleceği için önemli hareket noktaları olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Hakikaten teknoparklar ve teknokentler bu şehrin geleceği ve istikbali açısından önemli anektotlar, hareket noktalarıdır. Toplumun değerleriyle örtüşerek, toplumu daha ileri bir seviyeye götürmek için bu çalışmaları biz yakinen takip ederiz ve aynı zamanda her türlü desteği vermek için hiçbir tereddüde girmeyiz. Teknoloji hakikaten ülkemiz açısından da dünya açısından da önemli. Teknoloji boyutuyla gelişen ülkeler hep dünyaya hakim olmuşlardır. Bu anlamda katma değer üretme noktasında teknolojik ürünlerle diğer el emeği ürünlerin kıyaslanması yapılamaz. Bu anlamda Malatyamızda İnönü Üniversitemizle birlikte ve diğer sektörel bazda bu anlamda gönül vermiş sektörlerimizle Malatya’da bir teknokentin oluşturulması ve bu teknokentin faaliyet alanı içerisinde, kendi faaliyetleri anlamında yazılımla ilgili büyük bir çalışma ve çaba göstermeleri bizi ziyadesiyle memnun etmiştir” şeklinde konuştu.

YAPILAN ÇALIŞMALARI TAKDİRLE KARŞILARIZ

“Özellikle sektörel bazdaki ofisleri gezdiğimizde yazılım noktasında dünyada belli bir aşamaya geldiğimizin ifade edilmesi Türkiye ve Malatya açısından sevindirici bir durum” diyen Başkan Gürkan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz bununla ziyadesiyle memnun oluruz. Tabi ki ülkemizin gelişmesi ve muhasır medeniyete ulaşması için gösterilen hedefe emin adımlarla yürümemiz, üniversitemiz ile toplum ve sektörel bazdaki işbirliği koordinasyonun en üst seviyede yürümesi bizi memnun eder. Bu tabloda da onu gördüm. Gözlerinizdeki heyecanda onu hissettim. Bizler yerel yönetimler olarak özellikle bu tür teknolojik kurumların daha üst seviyede olması için, daha üst seviyede bir koordinasyon ve işbirliği olması, ortak bir akılla hareket etmesi için Üniversite, Teknopark ve şehir halkıyla bütünleşip şehri daha ileri bir seviyeye getirmek için yapılan çalışmaları takdirle karşılarız. Hep yanlarında oluruz.”

MUTLU SARIGÜL