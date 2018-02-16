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Türkiye’de otomatik sayaç okumaya en büyük yatırım Dicle Elektrik’ten

Elektrik dağıtım sistemi üzerindeki dengeleri ve enerji tüketimini anlık veri akışıyla izleme olanağı sunan Otomatik Sayaç Okuma Sistemi’nin (OSOS) sayısı Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde 315 bine ulaştı.Türkiye’deki toplam kurulu...

Türkiye’de otomatik sayaç okumaya en büyük yatırım Dicle Elektrik’ten

Elektrik dağıtım sistemi üzerindeki dengeleri ve enerji tüketimini anlık veri akışıyla izleme olanağı sunan Otomatik Sayaç Okuma Sistemi’nin (OSOS) sayısı Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde 315 bine ulaştı.Türkiye’deki toplam kurulu...

16 Şubat 2018 Cuma 10:22
Türkiye’de otomatik sayaç okumaya en büyük yatırım Dicle Elektrik’ten

Elektrik dağıtım sistemi üzerindeki dengeleri ve enerji tüketimini anlık veri akışıyla izleme olanağı sunan Otomatik Sayaç Okuma Sistemi’nin (OSOS) sayısı Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde 315 bine ulaştı.

Türkiye’deki toplam kurulu OSOS’ların yarısına yakınını hizmet bölgesinde kullanıma sunan Dicle Elektrik, görevli olduğu 6 il olan Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa’da son 4 yılda toplam 1.2 milyar liralık yeni yatırımı tamamlarken, uygulamaya koyduğu akıllı şebeke teknolojilerinden en iyi verimi almaya çalışıyor. Son yıllarda kayıt dışı elektriğin düzenli olarak azaltılmasında en büyük rolü oynayan OSOS teknolojisi, kayıt dışı elektrik kullananları çaresiz bıraktığı için bazı yerlerde tepki de çekiyor. Dicle Elektrik, OSOS’u faturalandırmanın yanında enerji arzını dengelemek, kesintileri en aza indirmek ve kayıt dışı kullanımı önlemek için de kullanıyor.

Dicle’deki abonelerin yüzde 20’si OSOS’lu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan izinle sektördeki ilk Ar-Ge Merkezi’ni kuran Dicle Elektrik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) talep ettiği müşteri memnuniyetini yakalayabilmek için yatırımlarında teknolojiyi yüksek ölçüde kullanıyor. OSOS kayıt dışı kullanımın yüksek olduğu yerler başta olmak üzere bölge genelinde kullanılmaya başlanırken, Dicle bölgesindeki abonelerin yüzde 20’sinde OSOS kurulu olduğu belirtildi. Dicle’nin kurduğu 315 bin OSOS’un yüzde 63’ünü mesken, yüzde 16’sını ticarethane, yüzde 8’ini tarımsal sulama, yüzde 4’ünü aydınlatma, yüzde 2’sini resmi kurumlar, yüzde 1,5’ini içme suyu aboneleri oluştururken, yüzde 5,5’i ise diğer abonelere ait.

Tüketiciye mali yük getirmiyor

OSOS ile ilgili bilgi veren Dicle Elektrik yetkilileri, müşterilerine akıllı şebeke teknolojisi ile hizmet verdiklerini belirterek, bu sistem sayesinde elektrik şebekesindeki enerji taleplerinin anlık takip edilebildiğine dikkat çekti. Sistemin kesintiye sebep olabilecek arızaları gerçekleşmeden önce tespit edebildiği, bir sorun oluşmadan giderilmesine olanak sağladığı belirtildi. Bu sistem sayesinde tüketicilere kesintisiz ve temiz enerji tedariki sağlanırken, özellikle OSOS kurulumu yapılan yerlerde kayıt dışı elektrik kullanım oranının ciddi şekilde düştüğünün görüldüğü bildirildi. Bu sayede hem harcanan enerji miktarının azaldığı hem de arıza oranlarının ciddi şekilde düştüğü belirtildi. Doğal kaynaklar ve enerji ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerin de azaldığı bildirildi. EPDK’nın aldığı karar uyarınca Dicle bölgesinde yılda 10 MWh elektrik tüketen yerlere OSOS takılmasının zorunlu olduğunu hatırlatan yetkililer, sistemin tüketiciye hiçbir mali yük getirmediğine dikkat çekti.

Tüketimi takip edebiliyor

OSOS sayesinde dağıtım şirketiyle birlikte tüketicilerin de harcadıkları enerjiyi saatlik olarak takip edebildiğini kaydeden Dicle Elektrik yetkilileri, sistemin öne çıkan yararlarını şöyle sıraladı:

"Bu sistemin dağıtım şirketlerine de, tüketiciye de faydası sayılamayacak kadar fazla. Sunulan ara yüz sayesinde hem tüketiciler hem de tedarikçiler enerji tüketimini izleyebiliyor. İsteyen tüketici, verilen bir şifre ile web sayfamızdan anlık tüketimlerini kontrol edebiliyor. Dağıtım şirketi ile abone arasında güvenilir ve şeffaf bir iletişim ortamı kurulmuş oluyor. Sistem ile akım-gerilim kesinti bilgileri alındığından akım ve gerilim trafosu gibi ölçü sistemlerinde meydana gelen arızalar anında belirlenerek en kısa sürede müdahale edilebiliyor. Yine sistemsel hatalar sonucunda oluşan abone şikayetlerine daha hızlı ve güvenilir çözümlerin bulunması sağlanabiliyor. Ayrıca tüketici tarafında da sorumlu tüketim bilinci oluşmasına çok önemli katkılar sağlıyor."
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