Türkiye’de bin 441 Özel Güvenlik Şirketi bulunuyor

Türkiye’de bin 441 Özel Güvenlik Şirketi bulunduğu ve bir milyon 59 bin 995 kişiye özel güvenlik kimlik kartı verildiği belirtildi.

Özel Güvenlik Görevlilerine yönelik olarak düzenlenen eğitim programı Trabzon’da başladı. 81 ilde gerçekleşen eğitimle özel güvenliklerin hizmet kalitesinin arttırılması hedefleniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ülke genelinde görev yapan Özel Güvenlik Görevlileri’ne, hizmet sunduğu birimin özelliğine göre görevi başında; bilgi, beceri, tecrübe ve sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına yönelik eğitim programları düzenleniyor.

Trabzon’da Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim programına Vali Yücel Yavuz, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile çok sayıda özel güvenlik görevlisi katıldı.

Burada bir konuşma yaparak özel güvenliğin önemine vurgu yapan Vali Yücel Yavuz, “Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığımızın Türkiye genelinde uygulamaya koyduğu son derece anlamlı ve yerinde bir uygulamasını ilimizde de başlatmış bulunuyoruz. Genel kolluk kuvvetlerimize yardımcı olan özel güvenliğimizin üstlendiği görevleri çok önemli buluyoruz. Büyük bir sorumluluk taşıyan bu teşkilatın eğitimi de bu yönüyle çok büyük bir önem arz ediyor. Toplumun huzurunu bozacak her türlü olumsuz etkenlerle mücadelede polisimiz, jandarmamız ve diğer güvenlik birimlerimizin üstlendiği sorumluluk kadar özel güvenlikçilerimizin de sorumluluğu vardır. Özel güvenlikçilerimizin duyarlılığı ülkemizin birliğine, bütünlüğüne ve huzuruna büyük katkı sağlayacaktır. Eğitimin ilimizde düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Öte yandan Türkiye’de 441 özel güvenlik şirketi bulunuyor. Sektörde bin 441 Özel Güvenlik Şirketi’nin yanı sıra 447 Özel Güvenlik Eğitim Kurumu, 293 kişi koruması, 278 alarm izleme merkezi, 95 bin 709 Özel Güvenlik izni verilen yer ile 1 milyon 556 bin 298 özel güvenlik sertifikası bulunan kişi, bir milyon 59 bin 995 özel güvenlik kimlik kartı verilen kişi ve 283 bin 556 çalışan özel güvenlik personeli bulunuyor. Özel Güvenlik görevlilerinde toplam 45 bin 965 kısa ve 5 bin 319 uzun namlulu olmak üzere 51 bin 284 adet silah bulunuyor.