Türkiye ihracat katkı endeksi 2017 sonuçları açıklandı

Türkiye Seramik Federasyonu desteği ile ekonomistler tarafından hazırlanan Türkiye ihracat katkı endeksinin 2017 yılı son çeyrek verileri açıklandı. Endekse göre, 18 sanayi sektörü arasında inşaat seramikleri 22,33’lük oranla son çeyrekte de katkı oranı en yüksek sektör oldu. İnşaat seramiklerini, giyim eşyası ve mobilya sektörü takip etti.

Sanayi sektörlerinin, Türkiye dış ticaretine katkı değerlerinin ölçümlenmesi amacıyla Türkiye Seramik Federasyonu desteği ile ekonomistler tarafından hazırlanan ’Türkiye İhracat Katkı Endeksi’ sonuçları ilk kez geçen Kasım ayında kamuoyuna duyurulmuştu. 3 ayda bir açıklanan endeksin 2017 yılı son çeyrek verilerine göre; seramik sektörü Türk ekonomisine sağladığı katma değer ile üçüncü çeyrekte olduğu gibi yine ipi göğüsleyen sektör oldu. 18 sektörün değerlendirildiği endekste, inşaat seramikleri 22,33’lük oranla katkı oranı en yüksek sektör olurken, inşaat seramiklerini 6,53 katkı oranı ile giyim eşyası ve 4,40 katkı oranı ile mobilya sektörü takip etti.

"3 ayda 4 puanlık artış sağlandı"

Türkiye Katkısı Endeksi 2017 yılı son çeyrek verilerini değerlendiren Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz; "İkincisini açıkladığımız bu endeks göstermektedir ki, inşaat seramiklerinin Türkiye ihracatına olan net katkısı düzenli bir şekilde artmaktadır. Kasım ayında açıkladığımız endekste ilk dokuz aylık dönemdeki katkı oranımız 18,27 idi. Yılın son çeyreğine bakıldığında bu oranı 4 puan daha artırarak katkı oranımızı 22,33’e çıkardık. Bu, Türk ekonomisi ve sektörümüz adına son derece önemli bir veridir" dedi.

“Endeks, Türk ekonomisinin gelişimi adına sektörleri yönlendiriyor”

Net ihracatın yüksek katma değerli üretim yapıldığını gösterdiğinin altını çizen TSF Başkanı Erdem Çenesiz, ihracatın ithalattan yüksek olduğu sektörlerde rekabet gücünün yüksek olduğunu, ülke ekonomisini geliştirecek ve ileriye götürecek sektörlerin bu sektörler olacağını belirtti. Dördüncü çeyrekte Türkiye ihracat katkı endeksinde genel bir iyileşme görüldüğünü belirten Çenesiz; "Türkiye sanayinin genel katkı oranı yükselirken, 15 sanayi kolunun katkı oranları bir önceki çeyrek döneme göre iyileşme gösteriyor. İhracat katkı oranı pozitif olan 9 sektör bulunuyor. Sadece üç sanayi kolununsa katkı oranı düşüşe geçmiş. Hazırladığımız bu endeks Türk ekonomisinin gelişimi adına sektörleri yönlendiren akademik ve tarafsız bir çalışmadır. Takip edilmeli ve iyi yorumlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"İnşaat seramiklerinde üretimin gücü, 2017 yılında daha da arttı"

Türkiye ekonomisinin yapısal sorunu ekonomik büyümenin hızlanması ile birlikte ithalatın hızla artmasıdır diyen Çenesiz; "Türkiye benzer gelişmeyi 2017 yılında yaşamıştı. Türkiye ekonomisinin 2017 yılında yüzde 7 büyümesi beklenirken ithalat yüzde 17,7 artarak 233,8 milyar dolara, dış ticaret açığı ise yüzde 36,8 büyüyerek 76,7 milyar dolara çıkmıştı. Türkiye’de çok sayıdaki sektörün ithalatı, ekonomik büyüme ve sektörlerin büyümesine karşı duyarlıdır. İç pazarda genişleyen talep birçok sektörde ithalat ile karşılanmaktadır. Seramik sektörü olarak bizim gücümüz burada ortaya çıkıyor. Seramik sektörü iç piyasadaki talep artışının tamamına yakınını içerideki üretim ile karşılayabilmektedir. Bunu yaparken aynı anda ihracatımızı da artırabilme gücüne sahibiz. Ekonomide ve inşaat sektöründe yaşanan hızlı büyümeye karşın inşaat seramikleri sanayi, hem iç talep artışını karşılamış, hem ihracatını artırmış, hem de ithalatını azaltmıştır" dedi.

"Seramik sektöründe 2018 yılı büyüme beklentisi yüzde 10"

Seramik sektörünün yaklaşık 10 milyar TL ciro ve 1 milyar dolar ihracat elde ettiğini, 2017 yılını hedefledikleri gibi yüzde 9 büyüme ile kapattıklarını belirten Erdem Çenesiz, "2018 yılı büyüme beklentimizi 1 puan daha artışla yüzde 10 olarak öngörüyoruz. 1 puanlık büyümemiz yine ihracat performansımızla gerçekleşecektir" dedi.