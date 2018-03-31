Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114930
ALTIN
168.631
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5508
EURO
4.8717

''TÜRKİYE DÜNYAYI KISKANDIRACAK ŞEKİLDE BÜYÜDÜ''

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın himayesinde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB)öncülüğünde gerçekleştirilen Nefes Kredisi’nin imza ve tanıtım toplantısı Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla İzmir’de yapıldı.

''TÜRKİYE DÜNYAYI KISKANDIRACAK ŞEKİLDE BÜYÜDÜ''

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın himayesinde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB)öncülüğünde gerçekleştirilen Nefes Kredisi’nin imza ve tanıtım toplantısı Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla İzmir’de yapıldı.

31 Mart 2018 Cumartesi 17:54
''TÜRKİYE DÜNYAYI KISKANDIRACAK ŞEKİLDE BÜYÜDÜ''

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci "Milletimiz, Türkiye ekonomisine ayar çekmeye çalışanlara özel sektörümüz ile birlikte ayar verdi.  2017 yılında Türkiye dünyayı kıskandıracak şekilde 7,4 büyüme yakaladı, bu gerçek bir başarıdır." dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin marka şehirlerinden biri olan İzmir'de imzasını atacakları "Nefes Kredisi" ile tüccarın ve sanayicinin önünü açacaklarını belirtti.Hükümet olarak yaptıkları icraatlar ve verdikleri teşviklerle esnafın, sanayicinin, ticaret erbabının önünü açtıklarını ifade eden Bakan Tüfenkci, sektörle istişare halinde kararlar verildiğini vurguladı.

Bakanlık olarak sürekli KOBİ'lerle bir araya geldiklerini, onların fikirlerini ve önerilerini dinlediklerini ve bazı uygulamalar geliştirdiklerini anlatan Bakan Tüfenkci, "2016’dan beri Türkiye üzerinde oynanan oyunları hep beraber boşa çıkardık. Milletimiz, Türkiye ekonomisine ayar vermeye çalışanlara özel sektörümüz ile birlikte ayar çekti. 2017 yılında Türkiye dünyayı kıskandıracak şekilde 7,4 büyüme yakaladı, bu gerçek bir başarıdır. " dedi.

SİZ ÇALIŞACAKSINIZ BİZ ÖNÜNÜZÜ AÇACAĞIZ

Bakan Tüfenkci, oda ve borsaların, KOBİ'lerle hükümet arasında köprü kurduğunu dile getirerek konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Oda ve borsalarımız ayrıca KOBİ'lere finansman için ellerindeki imkanları kullanıyorlar. Yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında finansmana erişimde bir takım iyileştirmeler yaptık. Biz her zaman üretenin çalışanın, istihdam sağlayanın yanındayız. Sizler çalışacaksınız bizler de sizlerin önünü açacağız. Bir takım iyileştirmeleri sizlerle paylaştık inşallah önümüzdeki dönemde devam edecek."(Bülten)busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımBülent TüfenkciTürkiye Ekonomisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Daha güzel günlerin geleceğine olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik"
TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Daha güzel günlerin geleceğine olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik"
İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI
İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI
BORCUNUZU SİLDİRMEYİ UNUTMAYIN!
BORCUNUZU SİLDİRMEYİ UNUTMAYIN!

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim