''TÜRKİYE DÜNYAYI KISKANDIRACAK ŞEKİLDE BÜYÜDÜ''

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci "Milletimiz, Türkiye ekonomisine ayar çekmeye çalışanlara özel sektörümüz ile birlikte ayar verdi. 2017 yılında Türkiye dünyayı kıskandıracak şekilde 7,4 büyüme yakaladı, bu gerçek bir başarıdır." dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin marka şehirlerinden biri olan İzmir'de imzasını atacakları "Nefes Kredisi" ile tüccarın ve sanayicinin önünü açacaklarını belirtti.Hükümet olarak yaptıkları icraatlar ve verdikleri teşviklerle esnafın, sanayicinin, ticaret erbabının önünü açtıklarını ifade eden Bakan Tüfenkci, sektörle istişare halinde kararlar verildiğini vurguladı.

Bakanlık olarak sürekli KOBİ'lerle bir araya geldiklerini, onların fikirlerini ve önerilerini dinlediklerini ve bazı uygulamalar geliştirdiklerini anlatan Bakan Tüfenkci, "2016’dan beri Türkiye üzerinde oynanan oyunları hep beraber boşa çıkardık. Milletimiz, Türkiye ekonomisine ayar vermeye çalışanlara özel sektörümüz ile birlikte ayar çekti. 2017 yılında Türkiye dünyayı kıskandıracak şekilde 7,4 büyüme yakaladı, bu gerçek bir başarıdır. " dedi.

SİZ ÇALIŞACAKSINIZ BİZ ÖNÜNÜZÜ AÇACAĞIZ

Bakan Tüfenkci, oda ve borsaların, KOBİ'lerle hükümet arasında köprü kurduğunu dile getirerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Oda ve borsalarımız ayrıca KOBİ'lere finansman için ellerindeki imkanları kullanıyorlar. Yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında finansmana erişimde bir takım iyileştirmeler yaptık. Biz her zaman üretenin çalışanın, istihdam sağlayanın yanındayız. Sizler çalışacaksınız bizler de sizlerin önünü açacağız. Bir takım iyileştirmeleri sizlerle paylaştık inşallah önümüzdeki dönemde devam edecek."(Bülten)busabahmalatya.com