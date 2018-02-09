Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113438
ALTIN
161.418
DOLAR
3.8153
STERLİN
5.2934
EURO
4.6745

TÜRKİYE DÜNYA ALTIN REZERVİNDE İLK 10’DA

Türkiye 564,80 tonluk altın rezervi ile dünya altın rezervi ülke sıralamasına 10’uncu sıradan giriş yaparak, Hindistan’ın önüne geçmiş oldu ve en çok altın rezervi olan ülkeler sıralamasında 10’uncu sırada yer aldı.

TÜRKİYE DÜNYA ALTIN REZERVİNDE İLK 10’DA

Türkiye 564,80 tonluk altın rezervi ile dünya altın rezervi ülke sıralamasına 10’uncu sıradan giriş yaparak, Hindistan’ın önüne geçmiş oldu ve en çok altın rezervi olan ülkeler sıralamasında 10’uncu sırada yer aldı.

busabahh
busabahh
09 Şubat 2018 Cuma 12:53
TÜRKİYE DÜNYA ALTIN REZERVİNDE İLK 10’DA

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, dünyanın en çok altın rezervine sahip olan ülkelerini ve medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in Dünya Altın Konseyi verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2011 yılından bu yana altını zorunlu karşılık olarak kabul eden Türkiye, 564,80 tonluk altın rezervi ile Hindistan’ın önüne geçerek ilk 10’da yer almayı başardı.

IMF ve Avrupa Merkez Bankası hariç, sıralamanın birinciliği ise 8 bin 133 ton altın rezervine sahip ABD’nin olurken, ikinci sırada 3 bin 373 ton ile Almanya, üçüncü sırada 2 bin 451 ton ile İtalya, dördüncü sırada 2 bin 436 ton ile Fransa yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Ekim 2011’deki ’Eylem Planı’ dâhilinde, zorunlu karşılığa tabi olan Türk Lirası yükümlülüğünün yüzde 10’unun altın olarak tutulmasına imkân tanınması sonucu, 2011’in 4’üncü çeyreğinden itibaren altın rezervinin artışa geçtiği görüldü. Buna ek olarak Merkez Bankası’nın verdiği karar ile ’Altın Günleri’ düzenlemeye başlayan bankalara her gün bir yenisi eklendi. Artan teşvikle birlikte, 2011 yılının Eylül ayında 116,1 ton olan altın rezervleri, 2018 Şubat itibarıyla 564,8 ton olarak kayıtlara geçti. Yükselen bu rakamlar sayesinde yıllarca dünya altın rezervi sıralamasında 15’inci sırada yer alan Türkiye 10’uncu sıraya taşınmış oldu.

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre geçtiğimiz yıl ekonomi haberleri altında altın ile ilgili 160 bin’in üzerinden haber yansıması tespit edilirken, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası son dönemde Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda en fazla işlem yapan kurumlar arasında yer aldı. Bu bağlamda alınmış bazı uzman yorumlarına göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın son 3 aydır en çok işlem gerçekleştiren kurumlar arasında yer alması, altın rezervlerinin artmasına katkı sağladığını söyledi. Yine uzman yorumlarına göre, Türkiye altın rezervlerinin daha da artması bekleniyor.

İHA

Anahtar Kelimeler:
TÜRKİYEDünya Altın RezerviAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇEYREK ALTIN 264 LİRA OLDU!
ÇEYREK ALTIN 264 LİRA OLDU!
Benzine büyük indirim! 
Benzine büyük indirim! 
İHRACATTA TÜRKİYE’NİN ŞAMPİYONU İSTANBUL
İHRACATTA TÜRKİYE’NİN ŞAMPİYONU İSTANBUL

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim