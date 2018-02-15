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TÜRKİYE'DE HER 100 KİŞİDEN 2'Sİ ESNAF

Geçen yıl itibarıyla 80 milyondan fazla nüfusu bulunan Türkiye'de esnaf sayısının, toplam nüfusun yüzde 2,1'ini oluşturduğu belirlendi.

TÜRKİYE'DE HER 100 KİŞİDEN 2'Sİ ESNAF

Geçen yıl itibarıyla 80 milyondan fazla nüfusu bulunan Türkiye'de esnaf sayısının, toplam nüfusun yüzde 2,1'ini oluşturduğu belirlendi.

busabahh
busabahh
15 Şubat 2018 Perşembe 11:45
TÜRKİYE'DE HER 100 KİŞİDEN 2'Sİ ESNAF

2017 itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, Türkiye’de toplam 1 milyon 673 bin 225 esnaf olduğu belirlenirken bu kişilere ait 1 milyon 800 bin 933 iş yeri bulunduğu tespit edildi. Konuyla ilgili medyada yapılan bir incelemeye göre, ülkedeki her 100 kişiden 2'sinin esnaflık yaptığı ortaya çıktı.

ESNAF SAYISI EN FAZLA İL İSTANBUL

İllere göre incelendiğinde Türkiye'de en fazla esnaf sayısının 192 bin 758 ile İstanbul'da bulunduğu görüldü. İstanbul'u 104 bin 610 esnafla İzmir, 87 bin 767 esnafla Ankara, 70 bin 843 esnafla Antalya ve 64 bin 456 esnafla Bursa’nın takip ettiği anlaşıldı. Esnaf sayısı en az olan il ise Bayburt olurken bu ilimizde sadece bin 780 esnaf bulunduğu saptandı. Bayburt’u 2 bin 127 esnafla Tunceli, 2 bin 198 esnafla Ardahan, 2 bin 667 esnafla Iğdır ve 3 bin 353 esnafla Gümüşhane’nin izlediği tespit edildi.

NÜFUSA GÖRE ESNAF YOĞUNLUĞU EN FAZLA ŞEHİR MUĞLA

İl bazında esnaf yoğunluğu en fazla olan kent ise Muğla olurken şehirde 36 bin 191 esnaf bulunduğu ve kentin nüfusuna oranlandığında bu oranın yüzde 3,9 olduğu belirlendi. Esnaf sayısının en yoğun olduğu diğer iller ise sırasıyla yüzde 3,8 ile Burdur, yüzde 3,6 ile Edirne, Çanakkale ve Artvin olarak tespit edildi. Nüfusa göre esnaf yoğunluğunun en az olduğu il Şırnak olurken kentteki esnaf sayısının 3 bin 817 olduğu anlaşıldı. Buna göre Şırnak nüfusunun yüzde 0,8'inin esnaflık yaptığı görüldü. Şırnak'ı yüzde 0,9 ile Batman ve Diyarbakır, yüzde 1,2 ile Ağrı, Hakkari ve Siirt’in takip ettiği ortaya çıktı.

Öte yandan, Malatya’da da oldukça çok oranda esnafın olduğu biliniyor. busabahmalatya.com 

İHA

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