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Türkiye 3’üncü Sırada

Türkiye’ye 2017 yılında 39,9 milyon yabancı ziyaretçi geldi. Yapılan açıklamada Çin’in 258 milyar dolar turizm harcaması ile ilk sırada yer aldığı ortaya çıktı. Türkiye 39,9 milyon yabancı turist sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye 3’üncü Sırada

Türkiye’ye 2017 yılında 39,9 milyon yabancı ziyaretçi geldi. Yapılan açıklamada Çin’in 258 milyar dolar turizm harcaması ile ilk sırada yer aldığı ortaya çıktı. Türkiye 39,9 milyon yabancı turist sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 07:15
Türkiye 3’üncü Sırada

Amerika Birleşik Devletleri 135 milyar dolarla ikinci sırada yer alırken, Almanya ise 84 milyar dolar ile üçüncü sıranın sahibi oldu. Bu üç ülkeyi İngiltere ve Fransa’nın takip etti. Geçen yıl en çok ziyaretçi çeken ülke 88,9 milyon kişi ile Fransa oldu. Bu ülkeyi, 82,2 milyonla İspanya, 72,9 milyonla ABD izledi. Çin'i 59,3 milyon, İtalya'yı ise 57,8 milyon turist ziyaret etti. Türkiye ise 2017 yılında 39,9 milyon yabancı ziyaretçi ile dünyanın en çok yabancı turist çeken 6'ncı ülkesi oldu. Türkiye'yi, 39,3 milyon turistle Meksika, 38,7 milyon turistle İngiltere ve 37,6 milyon turistle Almanya takip etti. Tayland ise 34,7 milyon turistle dünyanın en çok turist çeken 10'uncu ülkesi oldu.

2017’DE 2016’YA GÖRE YABANCU TURİST SAYISI ARTTI

2017 yılında toplam turist sayısı 1 milyar 300 milyon kişiye ulaşırken geçtiğimiz yıl turist sayısının, 2016 yılına oranla yüzde 6,7 oranında arttığı belirlendi. Dünya coğrafyasının geneline bakıldığında, turist sayısının büyümesi Amerika kıtasında yüzde 3, Ortadoğu’da yüzde 5, Pasifik ile Asya’da yüzde 6, Afrika ve Avrupa’da ise yüzde 8 oranında gerçekleşti. Buna göre, Afrika’ya 62 milyon turist gelirken, Ortadoğu’yu ziyaret eden turist sayısı 58 milyon, Amerika kıtasını ziyaret eden turist sayısı 207 milyon, Pasifik ve Asya’yı ziyaret eden turist sayısı 324 milyon ve Avrupa'yı ziyaret eden turist sayısının 671 milyon olduğu anlaşıldı.(Bülten)

                                              

Son Güncelleme: 27.04.2018 17:50
Anahtar Kelimeler:
TÜRKİYECin
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