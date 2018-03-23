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Türk ve Arap iş adamları Niğde’de buluştu

Ahiler Kalkınma Ajansı ve Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı işbirliğiyle Niğde’de “Körfez Ülkeleri Tarım ve Hayvancılık İş Forumu” düzenlendi.Niğde bölgesinde yatırım ortamının tanıtılması amacıyla planlanan “Körfez...

Türk ve Arap iş adamları Niğde’de buluştu

Ahiler Kalkınma Ajansı ve Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı işbirliğiyle Niğde’de “Körfez Ülkeleri Tarım ve Hayvancılık İş Forumu” düzenlendi.Niğde bölgesinde yatırım ortamının tanıtılması amacıyla planlanan “Körfez...

23 Mart 2018 Cuma 21:53
Türk ve Arap iş adamları Niğde’de buluştu

Ahiler Kalkınma Ajansı ve Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı işbirliğiyle Niğde’de “Körfez Ülkeleri Tarım ve Hayvancılık İş Forumu” düzenlendi.

Niğde bölgesinde yatırım ortamının tanıtılması amacıyla planlanan “Körfez Ülkeleri Tarım ve Hayvancılık İş Forumu”na Kuveyt, Suudi Arabistan, Yemen ve Suriye’den gelen 140 kişilik yabancı heyet katıldı. Foruma katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, yaptığı konuşmada Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara destek sözü verdi.

‘‘Beraber olmamız her iki tarafın da işine gelir ve neticede ülkeler kazanır, İslam kazanacaktır. Biz el ele verdiğimizde emin olun yapamayacağımız hiçbir şey yoktur.” diyen Bakan Fakıbaba,”İslam’ın bu dünyada önemli ve tüm insanları seven sayan bir kardeşlik dini olduğunu bütün dünyaya ispat etmek için, esasında hepimizin bir araya gelmesi önemli bir fırsat olarak görüyorum. Kardeşlerimizle Niğde’de işbirliği yapabiliriz, devlet olarak onların yanında olacağız. Bundan emin olabilirler. Her türlü işbirliğine açığız. Bunu karşılıklı özel iş adamı yapabilir. Gerekirse devlet olarak bizde ortak olabiliriz. Bu konuda Allah’ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti güvence verir ve sonuna kadarda sözünü yerine getirir. Türkiye’nin herhangi bir şehrinde ortaklık yaptıklarında devlet olarak hep onların yanında ve destekçisi olacağız. Türkiye bir yatırım cenneti. Sadece Türkiye değil karşımızdaki ülkede kardeşlerimizde kazanacaklar ve bütün dünyaya buradan açılacağız. Sudi Arabistan ve Türkiye el ele verirse yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Güçlerimizi birleştirdiğimizde sadece ekonomide değil İslam olarak da dünyada örnek teşkil edeceğimizi görüyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Sudi Arabistanlı yatırımcılar Bakan Fakıbaba ve Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’e çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Fakıbaba, Niğde ziyaretleri kapsamında 15 Temmuz kahramanı, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret edip, dua etti.
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