25 Şubat 2017 Cumartesi

Türk Lirası değer kaybetti

Türk Lirası son 1 ay da dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu.

25 Şubat 2017 Cumartesi 12:03
Türk Lirası değer kaybetti

  Merkez Bankasının ocak ortasından bu yana uyguladığı politikaların sonucu fon maliyetinde iki puanlık artışının ardından dolar, Türk Lirası karşısında 3,94'ün üzerindeki tarihi zirveden gerilemişti.

  ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımında temkinli olacağına işaret eden tutanakları ve Merkez Bankasının adımlarının etkisiyle dolar sakin seyrini sürdürmeye devam ediyor. Bankalar arası piyasada dolar 3,58 seviyesinde hareket ediyor. Kur hafta içerisinde 3,55 ile 5 Ocak'tan bu yana en düşük düzeyi görmüştü. Türk Lirasının dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 10'un üzerine çıktı. Euro ise haftayı 3,79'un üzerinde işlemden kapattı.

SELAHATTİN BAYRAK
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