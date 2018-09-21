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Turistik tesislere İmar Barışında kolaylık

İmar Barışı düzenlemesi ile yeni bir gelişme ve değişiklik yaşanıyor. Artık tek bağımsız bölümden oluşan otel ve benzeri yapılar, daha az maliyetlerle ‘Yapı Kayıt Belgesi’ uygulamasından yararlanabiliyor.

Turistik tesislere İmar Barışında kolaylık

İmar Barışı düzenlemesi ile yeni bir gelişme ve değişiklik yaşanıyor. Artık tek bağımsız bölümden oluşan otel ve benzeri yapılar, daha az maliyetlerle ‘Yapı Kayıt Belgesi’ uygulamasından yararlanabiliyor.

21 Eylül 2018 Cuma 17:45
Turistik tesislere İmar Barışında kolaylık

İmar Barışı uygulama usul ve esaslarında yapılan ve bugün Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle, tek bağımsız bölümden oluşan otel ve benzeri yapılarda, bedel aykırı alan üzerinden hesaplanıyor. Bu kapsamda yapı kullanma iznine göre, tek bağımsız bölüm olarak kullanılan; alışveriş kompleksi, hastane, otel, fabrika, imalathane ve benzeri yapılardaki aykırılıklarda, yaklaşık maliyet bedeli aykırılığından dolayı meydana gelen alan üzerinden hesaplanıyor. Değişiklik öncesi uygulamada otel gibi yapıların, iskanlı alanları da, bedel hesabına dahil edilmekte ve çok büyük maliyetlerle karşılaşılmaktaydı.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin konuya ilişkin açıklamasında; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, başta oteller olmak üzere; büyük yapıların imar barışından faydalanabilmeleri için vermiş olduğu destekten dolayı şükranlarını dile getirdi.

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