Tüketicilerden pirinç tepkisi

Son günlerde gıda maddelerine gelen zamlardan her evin vazgeçilmez besin kaynağı olan pirinç de nasibini aldı. 5 kilogramı marketlerde 33.90 iken, şimdilerde 44.90 olan pirincin zamlanmasına isyan eden tüketiciler, zamlanmayan hiçbir ürünün kalmadığını ifade ettiler.

BU ZAMLARI KİM VERİYOR, ANLAYAMADIK

Her şeye zam geldiğini ileri süren tüketiciler, “Evlerin vazgeçilmesi. Mutlaka 2 günde, 3 günde bir pilav yapıyoruz. En önemli gıda maddesi. Marketlerde alamıyoruz. Zahirecilerde de pahalanmış. Ne yapacağımızı, ne alacağımızı anlayamadık. Artık zamlanmayan bir ürün kalmadı. Bunun denetimlerini yapsınlar. Bir şeye zam gelmediğini dile getiriyor yetkililer, ama marketler aynı şeyi söylemiyor. Her şeye zam. Bu ürünlere hükümet zam vermiyorsa, kim veriyor anlayamadık. Lütfen denetimler yapılsın, fiyatlar araştırılıp aşağıya çekilsin. Asgari ücretle çalışan birçok insan, emekli olup da maaşı düşün binlerce vatandaş var. Onlar ne yapacak?” diye konuştular.