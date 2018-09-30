TSO meclis toplantısı arapgir’de yapıldı

Meclis Başkanı Hasan Özkan Başkanlığında Samime Aydınlar Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, ağustos ayı mizanı okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Arapgir ilçesini Malatya’da ve dışarıda kamuoyunda önemli bir konuma getiren, ilçedeki değerleri dünya çapında fuarlara katılarak hem tanıtıp hem onların önemini arz eden Arapgir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Sadıkoğlu, ilçelerin sorunlarının ve problemlerinin yerinde tespit edilmesi ve ilçelerin şehirle bütünleşmesi anlamında meclis toplantılarının dönem dönem farklı ilçelerde yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

BORÇLAR…

Döviz kurlarındaki dalgalanmalardan dolayı esnaf ve tüccarımızın bankalardaki finansa erişiminin zorlaştığını gördüklerini belirten Sadıkoğlu, şöyle konuştu:

“Bankaların kerdi verirken limitleri olduğu halde kredi kullandırmada problem yaşatırken hem de faiz oranlarının yüzde 40’lara yaklaştığı bir ortamda tüccar, sanayici ve esnafımızın yüksek faizle ile ticaret yapıp para kazanarak bu borçlarını ödemesi çok zor görünüyor. Sayın TOBB Başkanımızın yönetiminde bu sıkıntılı süreçte en azından elektrik, doğalgaz paraları, hammadde girdileri ve işçi maaşları ile birlikte neler yapabiliriz, yaptığımız çalışmalar sonucunda geçmiş dönemde de uyguladığımız Nefes Kredisi, KOBİ Nefes Kredisi olarak TOBB’un öncülüğünde 8 bankamızın da işin içerisine dahil olması ile birlikte hükümetimizle görüşülerek yeni bir aşama oldu. Ticaretten dolayı ekonomik sıkıntı yaşayanların sıkıntılarını aşabilmek adına önemli olduğunu düşünüyorum. Oda olarak geçmiş dönemde bizim yatırmış olduğumuz bütçenin aşağı-yukarı 15 katını yeniden kredi değerlendirmesiyle bankalar limit tahsis etmiş durumda. Örnek olarak biz 1 milyon TL para yatırdığımızda, 15 milyon TL kerdi kullandırabiliyorduk. Oda olarak bundan önceki dönemde de esnaf ve tüccarımızın mağdur olmasın diye para yatırdık. Göreve geldiğimiz dönemde 20 milyon TL olan, nefes kredisini 43 milyon TL’ye çıkardık. Bugün gelinen noktada ekonomide yaşanan dalgalanmadan dolayı bankaların buradan zarar ettiğini iddia etmesinden kaynaklı yatırdığımız paranın 7 katını Nefes Kredisi olarak bütçeden göstererek bunları kredi olarak üyelerimize dağıtacağız. Uygun faiz ödeme koşulları ile Malatya TSO olarak 70 veya 100 bin üst limit olarak belirlendi. KOBİ Nefes Kredisi kapsamında üyelerimize yönelik ilk 6 ay anapara ödemesiz, 12 ay eşit taksitli geri ödemeli, toplam 18 ay vadeli olacak programın aylık faiz oranı ise 1.85 olarak belirlendi. Bugün yüzde 40’larda faiz oranları olan bir ortamda yüzde 1.85 ile kredi kullanabilme tüccar ve sanayicimiz için gerçekten ciddi anlamda bir Nefes Kredisi görevini de görmüş olacak.”

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömeroğlu da Arapgir’de böyle bir Meclis toplantısının organize edilmesinin hem Ticaret ve Sanayi Odası adına hem de ticaretten gelmiş birisi olarak Malatya adına bir güzellik, bir vefa borcu olduğunu belirterek, toplantının Arapgir’de düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

İÇTEN VE DIŞTAN SALDIRI

Arapgir Kaymakamı Mehmet Erdem ise Türkiye’nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade ederek, “İçten ve dıştan saldırılar atlındayız. Bu süreçte özümüze milli değerlerimize kendimize dönerek çıkabiliriz. Biz birleştikçe daha güçlü olacağız. Yarınlara daha umutla bakacağız” diye konuştu.

Sadıkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Arapgir’de esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. (Bülten)