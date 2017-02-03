Malatya’da kuyumculuk yapan Kemal Değirmenci adlı vatandaş, altında düşüş beklentisi içinde olduklarını fakat bunun gerçekleşmediğini ifade etti. Kemal Değirmenci, “Donald Trump’ın başkanlık görevine gelmesi bir değişim, hatta düşüş yaratacak diye bekledik. Umutluyduk da açıkçası. Çünkü malumunuz, işler ölü, kimse altın alamıyor, gram altın alanı bile zor buluyoruz. Bu muhtemel düşüş beklentisi bizi az da olsa umutlandırmıştı ama maalesef umutlarımız boşa çıktı, altında en ufak değişim olmadı, üzüldük haliyle” şeklinde konuştu.

HİÇBİR ETKİSİ OLMADI

Bir başka kuyumcu esnafı Ali Tuzcu, “Trump’ın gelmesiyle altın, dolar falan düşecek diye söylentiler vardı. Biz de umutlandık tabi, işler açılır biraz da olsa diye beklentiye girdik. Çünkü siftahsız kapattığımız günler oldu bu süre içinde. Ne yazık ki altın yerinde duruyor, aynı yükseklikte, düşmedi, Trump’ın hiçbir etkisi olmadı” ifadelerini kullandı.

SELAHATTİN BAYRAK