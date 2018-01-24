Trabzon’da bin 485 çay ocağı bulunuyor

Trabzon’da esnaf odalarına kayıtlı bin 485 çay ocağı bulunurken, 259 erkeğe bir çay ocağı düşüyor.

Trabzon’un toplam nüfusu 779 bin 379 olarak kayıtlara geçerken, bu rakamın 385 bin 9’u erkek, 394 bin 370’i ise kadınlardan oluşuyor. Erkek nüfusa oranla Trabzon’da 259 kişiye bir çay ocağı düşerken, en az çay ocağı 4 tane ile Hayrat ilçesinde, en fazla çay ocağı ise 620 rakamıyla Ortahisar ilçesinde bulunuyor.

Trabzon Ortahisar ilçesinde her köye başında ve sokakta yoğun olarak çay ocaklarına rastlanırken, Trabzon’da tüketilen çay miktarının çoğu ile göre daha fazla olduğu belirtildi. Ortahisar ilçesinin ardından Akçaabat ilçesi 221 rakamıyla en fazla çay ocağına sahip ikinci ilçe olurken ilçelere göre dağılımı ise Hayrat 4, Dernekpazarı 5, Köprübaşı 12, Çaykara 25, Şalpazarı 32, Arsin 35, Düzköy 35, Tonya 37, Sürmene 44, Çarşıbaşı 50, Vakfıkebir 51, Beşikdüzü 59, Yomra 59, Maçka 61, Araklı 67, Of 68, Akçaabat 221, Ortahisar 620 olarak gerçekleşti.

Öte yandan bu rakamlara ilçelerdeki mahallelerde (köylerde) bulunan ve genellikle camilerin altlarında yer alan çay ocaklarının dahil olmadığı, onlarla birlikte bu rakamın sayısının çok daha yüksek olduğu kaydedildi.