Torusdağ’dan ESKKK’ya ziyaret

Ziyarette ilk konuşmayı ESKKK Başkanı yaptı. Ziyaretin Halkbankası’yla esnaf kooperatifleri arasında nasıl bir bağ olduğunu göstermek açısından kendileri için çok manalı bir ziyaret olduğunu ifade eden Başkan Bayram, Halkbankası Tevfik Bilgin Bey dönemiyle farklı bir ivme yakaladığını hatırlattı.

ETLE TIRNAK GİBİ YORUMLUYORDUK

Bu ziyaretin kendilerini memnun ettiğini belirten Başkan Bayram, “Bundan sonra Gelen Müdürlerimiz de birbirlerini aratmadılar. Hepsi çok kıymetli insanlar ve her gelen Genel Müdür ve ekibi esnaf camiası için daha güzel işler yaptı. Nasıl ki Ziraat Bankası çiftçiler için varsa Halkbankası da esnaf için, bizim için var. Eskiden Halkbankası ile esnaf camiasını etle tırnak gibi yorumluyorduk ama biz onu Tevfik Bey ile değiştirdik şimdi kalp ve beyin gibi diyoruz. Halkbankası bizsiz, biz halkbankasız olmayız, olamayız. Çünkü Halkbankasının kuruluş amacı da bu. Halkbankası genç, dinamik ekiplerle esnaf camiamıza hizmet vermeye başladı. Malatya Bölge Koordinatörlüğü kuruldu. Bizler gerçekten farklı bir çığır açtık. Bundan dolayıdır ki ben Halkbankasının tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ziyaretleri bizi ziyadesiyle memnun etmiştir, mutlu etmiştir” şeklinde konuştu.

ÜSTESİNDEN GELECEĞİMİZE İNANIYORUM

Halkbankası Genel Müdürü ve Genel Müdür yardımcısından bir beklentisi olup olmadığını da dile getiren Başkan Bayram, şunları kaydetti:

“Beklendiklerimiz benim şahsımla ilgili değil. Esnaf camiasının beklentisini fazlasıyla karşılıyorlar. Bundan birkaç ay önce İstanbul’da Genel Müdür Yardımcımızı ve Genel Müdürümüzü ziyaretimizde çok samimi bir şekilde bu konuları konuşuyoruz. Şu anda malumunuz Türkiye’de bir sıkıntı yaşanıyor. Ben inanıyorum ki en kısa zamanda bunu atlatacağız. Bu ülkenin insanları çok büyük badireler atlattı. Bizim için de bu ekonomik sıkıntı öyle çok abartılacak, korkulacak bir şey değil. Üstesinden geleceğimize inanıyorum. Gerek Halkbankası nezdinde gerek ülkeyi idare eden bürokratlar tarafından bunlar yakinen izleniyor. Halkbankası yapabileceği fedakârlıkların en büyüğünü yapıyor. Esnaf camiasına verilen kredilerin kaynak maliyetinin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Bu gün Halkbankası ve diğer banklar olsun bireysel olarak yüzde 34’e kadar kredi veriyorlar, yüzde 21, 22,23,24’e kadar mevduat topluyorlar esnaf camiasına yüzde 10’la kredi veriyor. Bizde de yüzde 5’ini hazine karşılıyor, yüzde 5’i esnafa sirayet ediyor. Bu günkü faiz sistemi içerisinde bedava para olarak düşünüyorum. Faiz oranlarında kredilerle bir sıkıntı yaşanacak gibi görünüyor ama aşacağımıza da inanıyorum.”

ESNAFIMIZA MAKSİMUM DESTEĞİ VERELİM İSTİYORUZ

Daha sonra söz alan esnaf camiasıyla Halkbank’ın bir aile olduğunu ifade eden Halkbankası Kobi Bankacılığı ve Esnaf Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Toroslar ise, “Esnaf camiası ile Halkbank olarak zaten aileyiz. Dolayısıyla kendi evimizi ziyaret ediyoruz. Dertlerini dinliyoruz. Esnaf camiamızın sıkıntılarını, dertlerini, kooperatiflerin ihtiyaçlarını alıyoruz. Ona göre çalışmalarımızı geliştiriyoruz. Malatya’ya 2 ay önce Genel Müdürümüzle geldik. Burada esnafımızın dertlerini, ihtiyaçlarını, sorunlarını dinledik. Ona uygun çözümler üretmeye çalıştık. Esnafımıza verebildiğimiz maksimum desteği verelim istiyoruz” söylemlerini kullandı.