TOKİ, RESTORASYONLARA DESTEĞİNİ ARTIRDI

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, 2005 ve 2006 yıllarında restorasyona sağladıkları 75 bin lira kredi üst limitini, yıllar içerisinde aşamalı olarak yükselterek bu yıl 170 bin liraya çıkardıklarını belirtti. Turan, yaptığı açıklamada, tescilli taşınmaz kültür varlıklarının restorasyonuna katkı sağlamak amacıyla 2005 yılında "restorasyon kredisi" uygulamasına başladıklarını belirtti. Bu tarihten itibaren toplam 758 proje için kredi açtıklarını aktaran Turan, bunların içerisinden 574 restorasyon projesi için 78 milyonluk kredi desteği sağladıklarını dile getirdi.

TOKİ Başkanı Turan, tarihi ve kültürel mirasın korunması amacıyla restorasyon projelerine kredi desteği sağladıklarını bildirdi.

KREDİ ÜST LİMİTİ 170 BİN LİRAYA ÇIKTI

Kredi üst limitini her yıl artırdıklarını belirten Turan, "2005 ve 2006 yıllarında sağladığımız 75 bin lira kredi üst limitini, yıllar içerisinde aşamalı olarak 2018 yılı için 170 bin liraya çıkardık. Her bir proje için, keşif özetinin yüzde 70'ine kadar ve en fazla 170 bin lira olmak üzere kredi kullandıracağız. Restorasyon kredisi için yapılacak müracaatlarda, özel mülkiyetteki yapıların Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulları tarafından alınmış tescil kararının ve onaylı rölöve ve restorasyon projelerinin bulunması gerekiyor" ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com