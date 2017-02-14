14 Şubat 2017 Salı

TOKİ Malatya’da 650 konut yapacak

Başbakanlık Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) 2017'de Malatya’da 650 konut inşa edeceği öğrenildi.

13 Şubat 2017 Pazartesi 11:44
TOKİ Malatya’da 650 konut yapacak

  TOKİ’nin Doğu Anadolu'da sosyal konut inşaatlarına devam edeceği bildirildi. Dar gelirli vatandaşın konu sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ 2017 yılında da Malatya’da yatırımlara devam edeceği öğrenildi. TOKİ tarafından alınan verilere göre, konut sayısının yüzde 95’e kadar çıktığı gözlemlendi. 2017 yılında ise, yatırımların daha yüksek olacağı ifade edildi.

DOĞU ANADOLU’DA…
  TOKİ’nin Doğu Anadolu’da 2017 yılı içerisinde, Malatya’da 650, Erzincan 750,Van 500, Elazığ'da bin 500, Erzurum bin, Kars'ta bin, Ağrı 250, Hakkari bin, Tunceli'de ise 314 konut yapacağı öğrenildi.
  Öte yandan TOKİ tarafından yapılacak konutlarda üretilecek konutlarda dikey mimari yerine yatay mimarinin kullanılacağı öğrenildi. Önceki yıllarda TOKİ tarafından başlatılan Beydağı yamacının gecekondu görünümü ortadan kaldırılarak düzenli, depreme dayanıklı, sağlıklı bir yapıya kavuşturulacak. Yamacın üst tarafına üst tarafına ise villaların yapılacağı kaydedildi.     

TAHİR ÖZÇELİK
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