 Toki'den Büyük Müjde

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan yüzde 20 indirim kampanyasına başvurular, 24 Nisan tarihinde başlayacak. Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri sahiplerinin borç bakiyelerini Gayrimenkul Satış Sözleşmesi`ni imzaladıkları bankalardan çekecekleri konut kredisi ile de kapatabileceklerini belirten TOKİ Başkanı Turan, “Konut faiz oranlarının yüzde 1`in altına inmesi gerekiyordu.

Bizde bu yıl bankalarımıza bunu belirttik. Bankalarımız da bu çağrıya cevap verip, konut kredisi faizlerini 50 bin TL’ye kadar 120 ay vade imkanı ile 0,99’dan verecek. 50 bin TL üzerindeki kredi oranları ise 120 aya kadar yüzde 1,06 ile verilecek. Yapılan bu uygulama ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan`ın ‘faiz indirin’ çağrısına da eşlik etmiş olduk” dedi.

Turan, ayrıca kredi kullanacak vatandaşların tahsis ücreti ödemeyeceğini de belirtti. İndirim kampanyasının konut ve iş yeri sahipleri için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Turan, “Bankalar geçen hafta itibarıyla indirime gittiler. Faizlerin 50 bin TL’ye kadar 120 ayda 0,99’a gelmesi önemli bir adımdır. Bunun 50 bin TL üzerinde de uygulanması gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihi olan 18 Mayıs’a kadar başvurularını yapması gerektiğini belirterek, bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılmasının mümkün olmayacağını söyledi.

Kampanyadan satışları 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2016 yılı sonuna kadar başlamış konut ve iş yerleri sahiplerinin yararlanabileceğini aktaran Turan, “Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dahil edilmemiştir. Geçtiğimiz yıl yaptığımız indirim kampanyasından 17 bin 706 vatandaşımızı faydalanarak 950 milyon 767 bin lira borç kapattı” diye konuştu.

Turan, bu yılki indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını belirterek, “Yüzde 20 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek.

Borcunun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek” dedi.