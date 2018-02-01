TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER ?

TOKİ'den ev almak isteyen ve emekli olan vatandaşların ev sahibi olmalarını sağlamak amacı ile geliştirilen TOKİ emekli konutları projeleri 2018 yılında da yoğun ilgi görecek. Bu haberimizden TOKİ tarafından gerçekleştirilecek konut projelerine ulaşabilecek ve başvuru şartları ile ilgili ayrınıtılı bilgilere ulaşabileceksiniz. İşte emekli vatandaşların TOKİ'den ev alması için gerekli şartlar...

EMEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması,

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,

-Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

-Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 3.200 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 3.200 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 3.700 TL olarak uygulanmaktadır.),

-Başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumundan Emekli olması (Emeklinin vefat etmesi durumunda, vefat eden emeklinin yalnızca dul eşi başvuruda bulunabilir)

-Eşlerden her ikisinin de emekli olması durumunda, yalnızca birinin başvuruda bulunması,gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Başvuru sahipleri,

-Kimlik Fotokopisi,

-Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren SGK’dan alınmış belge veya yazıyı,

İbraz edeceklerdir.

SÖZLEŞME İMZALAMA AŞAMASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER

Kura sonucunda hak sahibi olanların aşağıda belirtilen belgeleri sözleşme imzalama aşamasında ibraz etmeleri gerekmektedir:

İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge ibraz edecektir.

İl/ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmadığına dair belgeyi ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecektir.

Hane halkı gelirinin en fazla net 3.200 TL (İstanbul ilinde gelir şartı 3.700 TL olarak uygulanmaktadır) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Başvuru sahibinin, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi.

Başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinden çalışan varsa kendisinin ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.

OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ;

Emekli kategorisinden hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

EMEKLİ VATANDAŞLAR NASIL KONUT ALABİLİR?

Emekli vatandaşlarımızı konut edindirme programı kapsamında, TOKİ olarak 2 yöntem ile konut geliştiriyoruz.

Doğrudan İdare Uygulaması olan, mevcut ve projelendirilmekte olan konut üretimlerimizde emekli vatandaşlarımıza % 25 konut kontenjanı ayırıyoruz.

Emeklilerimizin talepleri doğrultusunda, uygun olan alanlarda konut projeleri geliştiriyoruz.

Bu doğrultuda, her 2 uygulama grubuna ilişkin konut edinme süreçleri aşağıdaki gibidir.

Doğrudan İdare Uygulaması Olan Projeler

TOKİ tarafından Alt Gelir Grubu projelerinde satışa sunulan konutların %25’i Emekli vatandaşlara ayrılır.

TOKİ web sitesinde ve Basın Yayın organlarında satışın yapılacağı il ve projeye dair satış şart ve koşulları ilan edilir.

Başvuru şartlarına uygun olan emeklilerimiz, başvuruların yapılacağı Banka Şubesine, kimlik belgesi ve Emekli olduğunu gösteren belge ile müracaat edilir.

Başvuru bedeli olarak Banka Şubesine 500/1.000 TL yatırılır ve Emekli Kategorisi Başvuru Formu doldurulur.

İlan edilecek tarihte Noter huzurunda Kura çekilişi yapılır. Emekli Kategorisi’nden konut çıkmazsa, kalan başvuru sahipleri ikinci bir şans olarak, Diğer Vatandaşlar kategorisinden tekrar kuraya tabi tutulur.

Kurada konut çıkmışsa, başvuru sahibi emeklimiz ilan edilen süreler içerisinde sözleşme imzalamak için Banka Şubesine gider.