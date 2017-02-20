Malatya’da tohum ekimleri başladı. Şimdilik sera için tohumlar alınsa da tohum ekimlerinin 1 aya kadar başlayacağını dile getiren Hamit Yılmaz isimli tohum satıcısı BUSABAH’a konuşarak tohum fiyatları hakkında bilgiler verdi.

Tohum sezonunun açıldığını kaydeden Yılmaz, şimdilik fide için gerekli olan tohumları sattıklarını ifade etti.

HİBRİT TOHUMLAR PAHALI

“Şu anda sera için tohumlar ve soğan tohumları alınıyor. 1 ay sonra da normal ekimler gerçekleştirilecek” diyen Hamit Yılmaz, “Tohum fiyatlarımız standart ve uygun. 25 gramlık tohumlarımız 10 TL civarında. 10 gramlık tohumlar 5 TL civarında. Hibrit tohumlar ise daha pahalı. Bu tohumlar ürünü daha bol veriyor. Genelde bu tohumları büyük üreticiler ve ticaret yapanlar ekiyorlar. Bin âdeti 180 TL civarında. Soğan tohumu satışımız bu yıl kilosu 5 TL’den başladı. Soğan tohumunun fiyatı yükselecek gibi görünüyor. İri boy soğan tohumu var. İri boy soğan tohumu genellikle yeşil soğan için ekiliyor. Ufak boy soğan tohumu ise kuru soğan için ekilir. İri boy soğan tohumu ise kilosu diğerlerine göre daha ucuz. Kilosu 3 TL’den satılıyor” şeklinde konuştu.

TOHUMLARIMIZ YERLİ

Merdiven altı tohumlar için vatandaşları da uyaran Yılmaz, “Alımlar başladı. Geçen hafta satışlarımız daha iyiydi ama bu hafta soğuk geçti ve biraz düştü. Tohumlarımız yerli. Bursa, Balıkkesir, Adana’dan getirtiyoruz. Vatandaşlarımız tohum fiyatlarını pahalı bulmuyorlar. Geçen yılki fiyatlarımızla yaklaşık aynı. Vatandaşlarımız bildikleri yerlerden ve bildikleri firmaların tohumlarını almaya özen göstersinler. Merdiven altında üretilen tohumlardan uzak dursunlar” diye konuştu.

HOBİ TOHUMLARI

Hobi tohumlarının da ekiminin başladığını ifade eden Alaaddin Artun isimli tohum satıcısı, “Tohum sezonu açıldı ama havalar soğuk gidiyor. Sezon 1 ay sonra tam açılacak. Şu anda sadece soğan ve domates, biber tohumları satılıyor. Seracılık için tohum alınıyor. Fiyatlarımız geçen yılın fiyatları. Biz her çeşit tohum satıyoruz. Hobi tohumları dahi var. Hobi tohumları beyaz domates, siyah mısır, dörtgen biber, beyaz, sarı çilek gibi. Bu tohumları 5 TL’den satıyoruz. Hobi tohumlarının da dikimi başladı” söylemlerinde bulundu.

MUTLU SARIGÜL