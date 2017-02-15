TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, 2016 yılında yaptıkları yatırımlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Malatya da “IPARD’’ programı kapsamında ağırlık verdikleri sektörlerin hayvancılık ve işleme tesisleri olduğunu kaydeden Tunç, “2016 yıllında ağırlık verdiğimiz sektörler vardı. IPARD yatırımları ile ilgili ağırlık verdiğimiz sektörler vardı. Hayvancılık ve işleme tesisleri ile ilgili tedbirlerimiz üzerine yoğunlaştık. Bizim bu dönem içerisinde yaklaşık 18 tane süt üreten tarımsal işletmelerle ilgili projelerimiz tamamlandı. Bunlarla ilgili toplam yaklaşık 25 milyon liralık bir hibe vatandaşlara vermiş olduk. Bizim daha sonra en çok önemsediğimiz yaş meyve sebze işlenmesi ile ilgili yaş kaysının pazarlanması ile ilgili önemli olacağını düşündüğümüz soğuk hava depolarının desteklenmesi bununla ilgili büyük bir soğuk hava deposu projemiz tamamlandı. O proje ile ilgili de bizim ödediğimiz miktar yaklaşık 1,8 Milyon hibe ödedik. Bizim 2016 yılında ödemiş olduğumuz hibe miktarı toplamda 33 Milyon TL. 2012 ile 2015 yılları arasında TKDK olarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, toplamda 70 milyon hibe verdik. Sadece 2016 yılında 1 yılda 33 Milyon TL verdik” şeklinde konuştu.

İHA