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TKDK başvuru listesi yayımlandı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri kapsamında seçilen başvurular listesi yayımlandı.

TKDK başvuru listesi yayımlandı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri kapsamında seçilen başvurular listesi yayımlandı.

21 Eylül 2018 Cuma 16:34
TKDK başvuru listesi yayımlandı

Edinilen bilgilere göre, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Malatya İl Koordinatörlüğü tarafından yapılan başvuru listesi yayımlandı. Yapılan başvurularda, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri kapsamında işletmeler destek alamaya hak kazanmış olacak. 2016 yılında başlayan IPARD-II Programı kapsamında 21 Aralık 2017 tarihinde çıkılan 3. Çağrı kapsamında alınan projelerden ilk etapta değerIendirmeleri tamamlanan 1.274 adedi Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu tarafından onaylanmasının ardından, hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci başladı.

IPARD-II kapsamında toplam 245 Milyon TL hibe verilecek bu projeler IPARD-II 302-Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri kapsamındaki sektörleri içerdiği öğrenildi. TKDK tarafından IPARD-II 3. Çağrı kapsamında değerlendirmeleri tamamlanan uygun projeler Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonuna sunulması ve hibe sözleşmelerinin imzalanması için çalışmalar devam ediyor. TKDK, IPARD-II Programı kapsamında; kırsalda yatırımlarının artması, tarım ve hayvancılığımızın gelişmesi ve istihdamın güçlendirilmesi için projeleri desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

TAHİR ÖZÇELİK

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