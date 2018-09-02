Ticaret Borsası Ağustos Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Ticaret Borsası hizmet binasında, Meclis Başkan vekili Cevdet Akdağ Başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında konuşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Ramazan Özcan, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Geçtiğimiz hafta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi bölge toplantısına katıldıklarını ifade eden Özcan, “Toplantıda ana gündem maddelerinden bir tanesi şuanda Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılarla ilgiliydi” dedi. Daha çok ihracat ve ithalatla ilgili yaşanan problemlerle ilgili sıkıntıların masaya yatırıldığını ifade eden Özcan, Malatya’da başta kayısı olmak üzere kentin sorunlarını rapor halinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine takdim ettiklerini kaydetti.



Toplantıda Türkiye üzerinde oynanan ekonomik baskının dış güçler tarafından organize edildiği yönünde görüşün ortaya çıktığını ifade eden Özcan, “Türkiye bu tür krizleri geçmişte de yaşadı. Bu krizden ülkemiz çok kısa süre içerisinde çok güçlü şeklinde çıkacağı konusunda da ortak bir karara varıldı. Bu konuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından da deklare edildi. Merkezi hükümet ve siyasi idarede, gerek merkez bankası üstünden gerek bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu üstünde çok ciddi anlamda tedbirler alarak, krizin derinleşmesine engel olabilmek için, tedbirler almıştır. Bu tedbirler önümüzdeki birkaç ay içeresinde ciddi anlamda etkisini gösterecek ve kısa süre içerisinde. Türkiye’de ekonomi normalleşmeye doğru gidecektir. Bu konuda en ufak bir tereddüdümüz yoktur” şeklinde konuştu.



Kayısı ihracatının şuan rutin olarak devam ettiğini de dile getiren Özcan, “Kurdaki farklıklar sektörü biraz daha yavaşlatıyor. Bu konuda mutlaka dövizin, stabil bir hale dönüşmesinde ihracatçımız kısmen beklemek zorunda. Sektörde bir takım sıkıntılarımız, ekonomik dalgalanmadan dolayı mevcuttur ama bunlarda kısa vade içerisinde mutlaka çözülecektir” ifadelerine yer verdi.



Borsa olarak kayısının tanıtımı noktasında da çalışmalar yaptıklarını kaydeden Özcan, Evkur Yeni Malatyaspor’un geçtiğimiz haftalarda kendi sahasında oynadığı Fenerbahçe maçında, taraftarlara ve il dışından gelen konuklara kayısı takdim ettiklerini söyledi. Tanıtım amaçlı organizasyon yaparak hem Malatya’nın misafirperverliğini ortaya koydukların hem de kayısının tanıtımı adına yaklaşık 3 bin paket kayısı ikramında bulunduklarını dile getiren Özcan, önümüzdeki büyük maçlarda bu organizasyonları devam ettirmeyi planladıklarını söyledi.



Lisanlı Depoluk ile ilgili son çalışmaları da aktaran Başkan Özcan, “Lidaş’ın Ağustos ayı sonunda genel kurulun da bir karar aldı bunu bekliyoruz. Pazartesi günü Fırat Kalkınma Ajansı Bölge Müdürlüğünde yapacağımız toplantıdan sonra çalışmalarımız bu yönde sürecek” dedi.



Kayısı da fiyatlar ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özcan, “Satışlar devam ediyor. Fiyatların artış gösterebileceğini tahmin ediyoruz, ama bunun dışında köylüyü veya üreticiyi yanlış bilgilendirmek yanlış yola sevk etmek çok doğru olmayacağını düşündüğümüz için piyasa şartlarının kendiliğinden oluşmasını bekleyip görmek çok daha mantıklı olur. Özellikle satıcıyı üreticiyi yanlış yönlendirebilecek kelimelerden cümlelerden çıkışlardan uzak durmak gerekir. Kayısı prestijli bir ürünüdür. Satıldıkça kıymet bulur, bu konuyla özellikle kamuoyunda bir takım açıklamalar buluyor, zamanla dikkat etmekte fayda var” diye konuştu.