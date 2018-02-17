Terör yerini huzura bıraktı, ekonomi canlandı

Şırnak’ın Irak sınırına sıfır noktada bulunan Beytüşşebap ilçesinde terörün yerini huzura bırakmasıyla ekonomide canlılık yaşanmaya başladı. İlçede yapılan ve adını dünyaya duyuran Jirki kilimleri yapan kadınlar, terörün ardından yakalanan huzur ortamıyla birlikte aldıkları siparişleri yetiştirmek için yoğun bir mesai harcamaya başladı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde halk eğitim merkezinde eğitim gören 24 kadın adını dünyaya duyurmuş Jirki kilimi dokumak için yoğun mesai harcıyor. Yeni faaliyete geçen proje kapsamında kilim dokumacılığı gün gittikçe rağbet görmeye başladı. Beytüşşebap ilçesinin simgesi haline gelen ve adını bölgede varlığını koruyan aşiret olan Jirki’den alan kilimlere bölgede huzurun hakim olmasıyla birlikte sipariş akmaya başladı. Halı, kilim, çanta, telefon kılıfı ve daha bir çok hediyelik eşya üretiminde kullanılan ip ve yünler özel malzemelerden yapıldığı için yıllarca tazeliğini koruyor. Yıllardır kilim dokuyan Feleknaz Cin isimli kursiyer işinde ustalaştığını, bu işin devamının olması için destek çıkılması gerektiğini söyledi. Cin, "Yıllardır maddi durumum olmadığı için buraya geliyorum ve çalışıyorum. Burada bulunan herkes maddi durumu iyi olmadığı için çalışıyor. Herkes burada çalışabilir, biz burada kilim yapıyoruz. Proje kapsamında yaptığımız kilimleri valimize, kaymakamımıza gönderiyoruz. Onlarda hediye olarak veriyor. Son zamanlarda siparişler artmaya başladı" dedi.

Halime Cin adındaki kursiyer ise 7 çocuğuna bakmak için kilim dokuyarak ailesini geçindirdiğini belirtti. Halime Cin, "3 yıldır bu işi yapıyorum. Eşim 8 yıl önce vefat etti. 7 yetimim var, maddi durumum olmadığı için projeye adımı yazdım ve burada kilim dokuyarak geçinmeye çalışıyorum. Leyla öğretmenimiz sayesinde kilimi öğrendim. Eskiden annelerimiz bu işi yapıyordu, şimdi ise biz yapıyoruz" diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşegül İnal Güneş, 24 kursiyerle birlikte unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından birisi olan Jirki kilimi dokuma faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi. Güneş, "İlçe kaymakamımız Murat Şener’nin destekleriyle yürütülen proje kapsamında bayanlarla birlikte Jirki kilimi üretiyoruz. Kursiyerlerimiz atölyemizde günde 6 saat çalışarak değişik ebatlarda kilim üretiyorlar. Biz bu kilimleri farklı iki iplikten yapıyoruz. İş-Kur bünyesinde ve projeye dahil oldukları için belirli maaşlarını alıyorlar. Kursiyerlerimize öğretmen arkadaşlarımızla beraber eğitimler veriyoruz. Sürekli çalıştığımız için yaptığımız kilimleri valiliğimize gönderiyoruz. Tabi isteyen olursa da kurumumuzla irtibata geçip istenilen şekilde kilimleri yapıp yollama şansımız oluyor. Son zamanlarda yoğun bir sipariş gelmeye başladı. Bu siparişleri yetiştirmek için yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.