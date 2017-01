Bu haftaki röportaj sayfamızın konuğu Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç oldu. Göreve gelmesinden bu yana önemli çalışmaları bulunan İl Koordinatörü Tunç’la önemli konular konuştuk. Gazetemizi makamında misafir eden ve samimi bir söyleşiyle yaptıkları ve yapacakları projelerden bahseden Tunç’la sohbetimiz şöyle gelişti:

-TKDK nedir, kısaca kumrunuzdan bahsedebilir misiniz?

TKDK’nın ismi insanlara telaffuz yönünden zor geliyor. TKDK ismini insanların bilinçaltına yerleştirmek çok kolay olmuyor. Ama ismimizin uzun olması yaptığımız işin büyüklüğünden kaynaklanıyor. Açılımı Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’dur.

1.1 MİLYAR EURO HİBE DAĞITTIK

-İPARD 1’i tamamladınız mı, İPARD 2 programı olacak mı?

Geçen yıl biz İPARD 1, İPARD 2 programları Avrupa birliğine giriş sürecindeki bileşenlerden birisi. İPARD programının birinci ayağını 2016 yılı sonu itibariyle tamamladık. Bu süreç 2007 yılında başlayan bir süreçti ama 2011 yılında biz akredite olduktan sonra proje alınmaya başlandı ve 2016 yılı sonu itibariyle de İPARD 1 tamamlanmış oldu. Bu program içerisinde yaklaşık 1.1 milyar Euro hibe dağıttık. Ve biz 2017 yılı ile İPARD 2’ye başladık. Bu dönem içerisinde İPARD 2’de de dağıtılacak para miktarı aynı. Ve 2010 yılına kadar da bu program devam edecek. Biz bu programı biraz geç başladık. Avrupa Birliği hemen her şeyi çok çabuk kabul etmiyor. Her şeyimizin Avrupa Birliği tarafından akredite edilmesi gerekiyor. Burada çalışan uzmanlarımızın her biri de Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş uzmanlar.

-TKDK olarak faaliyetleriniz nedir? Biraz bilgi verir misiniz?

Bazı faaliyetlerimiz 15 Temmuz darbe girişiminde sonra yarıda kaldı. Ancak yarım kalan faaliyetleri bu yıl itibariyle hayata geçireceğiz. İnsanlarımıza neler yaptığımızı, nelerden istifade edebileceğimizi daha çok göstereceğiz. Amacımızı Malatya’da para dağıtmak değil. Amacımız örnek projeler oluşturmak. Malatya’nın dinamiklerini etkileyecek projeler oluşturmak. İleride Malatya’da temel olabilecek projeler oluşturmak. Yoksa para dağıtıyorsunuz, geleceği olmayan sektörlerle iş yapıyorsunuz. Bu şekilde projeler yapmak, tabela işi yapmak çok anlamlı değil. Biz onun için çaba sarf ediyoruz. İyi projeler bulmak için vatandaşlarımızı yöne yönlendirmeye çalışıyoruz. Malatya’daki eksikliklerimizi bulmaya gayret ediyoruz. TKDK denildiği zaman sadece hayvancılık akla geliyor. Böyle değil hayvancılığı destekliyoruz, et işleme, süt işleme, meyve sebze işleme destekliyoruz ama kırsal turizmini de, balıkçılığı, yöresel ürünlerini destekliyoruz.

-TKDK olarak kayısıyla ilgili neler düşünüyorsunuz?

Malatya kayısı memleketi. Kayısıyla ilgili sürekli toplantılar da yapılıyor. Kayısının nasıl daha çok değerlendirileceğini hep sormuşuzdur. Ve araştırdığımızda kayısının pazarlama şekli ağrırlıklı olarak kuru kayısı üzerine. Ama biz Malatya’da yaş kayısının pazarlanması yaklaşık yüzde 2’lerde. Belki biraz daha düşüktür. Bu oranın yüzde 10’lara çıktığını düşünün. Bu kuru kayısıyı da etkileyecektir. Vatandaşları da etkileyecektir. Bu Malatya’nın vizyonunu biraz daha etkileyecektir. Nihayetinde kayısı bir meyvedir ve yaş olarak tüketilmesi gayet doğaldır. Bunun için de soğuk hava depolarının olması gerekiyor. O soğuk hava depolarında kayısının belirli bir süre muhafaza edilmesi, paketlenmesi ve ilgili yerlere gönderilmesi için. Bu amaçla bir tane soğuk hava deposu yaptık. Şu anda 2-3 projemiz daha var. Amacımız bu sayıları daha çok artırmak. Bu soğuk hava depolarıyla yaş kayısının yüzde 1 bile artması bizim için başarıdır. Biz kayısı kurtaracağız, şurayı kurtaracağız demiyoruz. Biz örnek projeler oluşturup en azından ışığı görmek için bir şeyler yapabilmeyi istiyoruz.

-Malatya olarak kayısı bahçelerimiz var, kayısı meyvelerimiz oluyor. Biz Malatya olarak kayısı ürünlerimizi dışarıda tanıtmak istedik. Peki, Malatya olarak kayısıyı yeteri kadar tanıyor muyuz, neden Malatya’da çok sayıda meşrubat fabrikamız yok, niçin yaş kayısılarımızı il dışına gönderiyoruz? Böyle bir destekleme projeniz var mı?

Kayısı konsantresiyle ile ilgili böyle bir çalışmamız var. Meyve suyu fabrikaları biraz daha büyük ölçekli. Fabrika açmayı düşünen insanlar var. Bizler de onlarla irtibat halindeyiz. Hayata geçer mi bilemiyorum ama bu konuda çaba sarf ediyoruz.

-Zannedersem hayvancılıkla ilgili projeleriniz vardı. Bu projelerden de bahsedebilir misiniz?

Malatya tarım memleketi hayvancılık konusunda geçen yıl 18 süt inekçiliği projesi yaptık. Bunların her birisi 100-150 baş süt inekleri. Bunlardan alınacak süt miktarı da yaklaşık bir 30 ton civarı olması gerekiyor. Şimdiki planımız da Malatya’ya bir veya 2 tane süt işleme tesisi kazandırabilmek. Ve Malatya’dan süt ürünlerinin pazarlanmasını, süt ürünlerinin ihracata dayalı olmasını sağlamak istiyoruz. 2015 yılının sonuna kadar 70 milyon lira hibe dağıttık, bunun 48-49 milyon lira tavukçuluk sektörüne. Malatya’da kırmızı ette eksiklik var. Kırmızı et sektöründe, süt hayvancılığı sektöründe eksiklerimiz var. Bundan sonra alacağımız projelerin tamamı bu yönde olacak. Süt inekçiliğini geliştirebilirseniz kırmızı etin temelini oluşturursunuz. Dışarıdan buzağı getirmeyeceksiniz. Kendi buzağılarınızı üreteceksiniz.

GÖÇ DURDURULURSA KALKINMA GENİŞ ALANA YAYILIR

-Projelerinizi Malatya’nın geneline yaymak istiyor musunuz, yaymak istiyorsanız bundaki amacınız nedir?

Proje istediğimiz zaman bize çarpan etkisi yaratacak projeler daha önemli. Proje yapıyorsunuz, bir milyon hibe veriyorsunuz o bir milyon hibe ile 20 tane istihdam sağlanabiliyor. Ama bir milyon hibe veriyorsunuz bir-iki adam çalışıyorsa 20 insanın çalıştırılması bizi daha çok heyecanlandırıyor. Çünkü yapılan projelerde önemli olan daha fazla istihdamın sağlandığı projeler. Bizi daha çok heyecanlandırıyor. İnanıyorum ki, biz TKDK olarak yapacağımız örnek projelerle Malatya’da belirli alanları açacağız. Sanayi farklı, ama tarımla ilgili bizim elimizde her zaman değerler var. Biz insanları kırsalda tutamadığımız sürece ne işsizliğin önüne geçebilir ne problemin önüne geçebilir ne şehirciliği tam anlamıyla oluşturabiliriz. Ama biz insanları bu tür projelerle kırsalda tutabilirsek Malatya’yı daha geniş alanlara açmış oluruz. İlçelerden göç alıyor Malatya. O göç durdurulabilirse kalkınmayı da Malatya geniş bir alana yayılır ve kalkınma da kısa bir sürede gerçekleşir. Ama dar bir alana sıkıştığınız an sizin kalkınmanız, proje üretmeniz, sıkıntıları gidermeniz çok zor olacaktır. Amaçlarımızdan birisi de kırsal alanları destekleyip, kırsal kalkınmayı sağlamak.

-İlçelerle ilgili projeleriniz var mı?

İlçe bazlı çalışmalarımız oluyor. Hangi ilçede ne yapılabilir, hangi ilçede hangi projeleri hayata geçirebiliriz? Emin olun o kadar bakir yerlerimiz var ki, çok fazla. Mesela Kale çok rahat turizmle ifade edilebilecek bir yer. Pütürge balını emin olun Türkiye’de bulamazsınız. Gerçekten çok kaliteli ve çok özel bir bal. Biz Pütürge’yi bir bal merkezine dönüştürebiliriz. Bunun için orada işletme yapmak yerine bu işi yapabilecek insanların sayısını artırmak gerekir. Arıcılık çok zahmetli bir iş de değil. Kazancı da çok yüksek. Doğanşehir’de elma çok önemli. Bu bölgede 120 bin ton elma oluyor bunun 26 bin tonu Doğanşehir’de oluyor. Elma para etmiyor ve bazı üreticiler elmalarını çürümeye bırakıyor. Doğanşehir’de bir soğuk hava deposu olması elma üreticisini rahatlatacaktır. Bunun için bir proje hazırlandı. Çok uğraştık ve bu projeyi kabul ettirdik. Bir aksilik olmazsa onu da hayata geçireceğiz.

-TKDK olarak 2017 yılında bir beklentiniz var mı?

Bizim bu yıldan beklentimiz daha fazla. Eksiklerin ne olduğunu yavaş yavaş çözdük. Bu yıl biz daha verimli projelere ağırlık vererek daha iyi projeleri hayata geçirmek istiyoruz.

MUTLU SARIGÜL