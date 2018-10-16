Tavuk yemi zammı tepkilere neden oldu

Yem, kepek, saman, arpaya zam derken bir de tavuk yemine gelen zam hem esnafı hem de üreticileri çileden çıkarttı. Neredeyse yüzde 40 zamlanan tavuk yemi hakkında gazetemize konuşan esnaf ve üreticiler tepkilerini dile getirdiler.

50 kilo tavuk yeminin 70 TL’den 110 TL’ye kadar yükseldiğini ifade eden Esnaf Mehmet Kokargül isimli vatandaş, üreticilerin kendilerine tepki gösterdiğini ifade etti.

BİZLER DE BU KONUDA MUZDARİPİZ

Çok az bir kar ettiklerini dile getiren Kokargül, “Tavuk yemi çok pahalandı. Bizler fabrikadan son zamla alıp, çok az bir karla satıyoruz. Ama üreticiler zammı bizim verdiğimizi düşünüp bize tepki gösteriyorlar. Bizler de bu konuda muzdaripiz. Çünkü devamlı olan müşterilerimiz bile bizden yem almak istemiyorlar” şeklinde konuştu.

DEVAMLI YEM ALMAK ZORUNDAYIM

Arpa, sam ve yem için de yetkililerden destek beklediklerini belirten Ali Çoban isimli vatandaş ise, “Biz köyde besliyoruz tavukları. 50 tane kadar tavuğum var. Devamlı yem almak zorundayım. Ve yemin torbası 110 TL olmuş. Samana, yeme, tavuk yemine zam geldi. Bizler ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bizler yetkililerden yem, arpa ve tavuk yemi için de bir karar almalarını istiyoruz” diye konuştu.