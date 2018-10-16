Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
98466
ALTIN
225.774
DOLAR
5.7185
STERLİN
7.5511
EURO
6.6278

Tavuk yemi zammı tepkilere neden oldu

Yem, kepek, arpa, saman zamlandı derken bir zam da tavuk yemine geldi. Esnaflar zammı kendilerinin yaptığı düşüncesiyle üreticilerin kendilerine tepki gösterdiğini ifade ederken, tavuk üreticileri ise yetkililerden yem, saman, arpa ve tavuk yemi için de kararlar alınmasını istediler.

Tavuk yemi zammı tepkilere neden oldu

Yem, kepek, arpa, saman zamlandı derken bir zam da tavuk yemine geldi. Esnaflar zammı kendilerinin yaptığı düşüncesiyle üreticilerin kendilerine tepki gösterdiğini ifade ederken, tavuk üreticileri ise yetkililerden yem, saman, arpa ve tavuk yemi için de kararlar alınmasını istediler.

16 Ekim 2018 Salı 17:43
Tavuk yemi zammı tepkilere neden oldu

Yem, kepek, saman, arpaya zam derken bir de tavuk yemine gelen zam hem esnafı hem de üreticileri çileden çıkarttı. Neredeyse yüzde 40 zamlanan tavuk yemi hakkında gazetemize konuşan esnaf ve üreticiler tepkilerini dile getirdiler.

50 kilo tavuk yeminin 70 TL’den 110 TL’ye kadar yükseldiğini ifade eden Esnaf Mehmet Kokargül isimli vatandaş, üreticilerin kendilerine tepki gösterdiğini ifade etti.

BİZLER DE BU KONUDA MUZDARİPİZ

Çok az bir kar ettiklerini dile getiren Kokargül, “Tavuk yemi çok pahalandı. Bizler fabrikadan son zamla alıp, çok az bir karla satıyoruz. Ama üreticiler zammı bizim verdiğimizi düşünüp bize tepki gösteriyorlar. Bizler de bu konuda muzdaripiz. Çünkü devamlı olan müşterilerimiz bile bizden yem almak istemiyorlar” şeklinde konuştu.

DEVAMLI YEM ALMAK ZORUNDAYIM

Arpa, sam ve yem için de yetkililerden destek beklediklerini belirten Ali Çoban isimli vatandaş ise, “Biz köyde besliyoruz tavukları. 50 tane kadar tavuğum var. Devamlı yem almak zorundayım. Ve yemin torbası 110 TL olmuş. Samana, yeme, tavuk yemine zam geldi. Bizler ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bizler yetkililerden yem, arpa ve tavuk yemi için de bir karar almalarını istiyoruz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Tavuk YemiZam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gram altın 231 lira
Gram altın 231 lira
Türkiye’de işsizlik rakamları
Türkiye’de işsizlik rakamları
Kasaplar müjdeyi değerlendirdi
Kasaplar müjdeyi değerlendirdi
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim