TAŞERONLARIN KADRO BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Taşeron işçilerin kadro başvuruları sona erdi. Bazı kurumlar da başvuru sonuçlarını açıklamaya başladı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da taşeron işçiler bekleme sürecini yaşıyorlar.