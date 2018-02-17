TAŞERONLARIN KADRO BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Taşeron işçilerin kadro başvuruları sona erdi. Bazı kurumlar başvuru sonuçlarını açıklamaya başladı. Taşeron kadro başvuru sonuçlarını gösteren kesin listelerin 24 Şubat - 2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıkmasının ardından 3-22 Mart’ta sınav yapılacağı duyuruldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolunu açan düzenlemeyle ilgili özet bilgi notu paylaştı.
Taşeron kadro başvuru sonuçlarını gösteren kesin listeler 24 Şubat-2 Mart tarihleri arasında askıya çıkacak, ardından sınav yapılacak. Ancak bazı kurumlar başvuru sonuçlarını açıklamaya başladı.busabahmalatya.com
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