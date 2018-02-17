Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 11°
kısa süreli yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116511
ALTIN
162.554
DOLAR
3.7374
STERLİN
5.2534
EURO
4.6518
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
KAYIT YENİLEME TARİHİ UZATILMAYACAK
TSK'dan  Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
TSK'dan  Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
İDRAR YOLU HASTALIKLARINA ÇÖZÜM‘ALTIN OTU’
İDRAR YOLU HASTALIKLARINA ÇÖZÜM...
 Malatya’da yapılacak 
 Malatya’da yapılacak 
41 KİŞİ YAKALANDI
41 KİŞİ YAKALANDI

TAŞERONLARIN KADRO BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Taşeron işçilerin kadro başvuruları sona erdi. Bazı kurumlar da başvuru sonuçlarını açıklamaya başladı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da taşeron işçiler bekleme sürecini yaşıyorlar.

TAŞERONLARIN KADRO BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Taşeron işçilerin kadro başvuruları sona erdi. Bazı kurumlar da başvuru sonuçlarını açıklamaya başladı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da taşeron işçiler bekleme sürecini yaşıyorlar.

busabahh
busabahh
17 Şubat 2018 Cumartesi 12:25
TAŞERONLARIN KADRO BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Taşeron işçilerin kadro başvuruları sona erdi. Bazı kurumlar başvuru sonuçlarını açıklamaya başladı. Taşeron kadro başvuru sonuçlarını gösteren kesin listelerin 24 Şubat - 2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıkmasının ardından 3-22 Mart’ta sınav yapılacağı duyuruldu.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolunu açan düzenlemeyle ilgili özet bilgi notu paylaştı.

Taşeron kadro başvuru sonuçlarını gösteren kesin listeler 24 Şubat-2 Mart tarihleri arasında askıya çıkacak, ardından sınav yapılacak. Ancak bazı kurumlar başvuru sonuçlarını açıklamaya başladı.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Taşeron IşçilerBazı KurumlarBaşvuru SonuçlarıTÜRKİYEMalatya’da Da Taşeron Işçiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞSİZLİK ORANLARI AÇIKLANDI!
İŞSİZLİK ORANLARI AÇIKLANDI!
''Zeytin Dalı Harekatı ekonomiyi etkilemedi''
''Zeytin Dalı Harekatı ekonomiyi etkilemedi''
Terör yerini huzura bıraktı, ekonomi canlandı
Terör yerini huzura bıraktı, ekonomi canlandı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim