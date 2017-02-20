Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun, kamuda farklı statülerde çalışanların bulunduğunu belirterek, bu konuda hazırlık içinde olduklarını söylemesi kadro bekleyen taşeron işçilerini umutlandırdı. Müezzinoğlu’nun, “Biz, taşeron veya sözleşmeli veya başka bir isimle çalışan tüm kesimlerin aynı çatı altında değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Bir bütüncül yapı oluşturacağız. Çalıştaylarımız devam ediyor. Taşeron kardeşlerimiz bir süre daha sabır göstersinler, bu sene çözülecek” sözlerini değerlendiren Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Feyim Bingöl BUSABAH’a konuştu.

3 yılda bir sözleşmeli olarak taşeronların kadroya geçirileceğini belirten Bingöl, Hükümetin yapmış olduğu program içerisinde Bakanlıkta bir çalışmanın olduğunu bildiğini söyledi.

720 BİN CİVARINDA TAŞERON İŞÇİ VAR

Başkan Bingöl, “Türkiye genelinde 720 bin civarında taşeron işçi var. Bu işçilerin bundan sonra 3 yılda bir sözleşmesi yapılacak. Devletten aldığı zamla birlikte maaşları da bunlara endeksli olacak. 3 yılda bir ihaleye çıkma süreci bundan sonra bitecek. Toplu sözleşmeyle alınan ücretler, zamlar neyse taşeronlar da o zamdan yararlanacaklar” ifadelerini kullandı.

TAŞERONLARIN YERİ OLACAK

Biraz sabredilmesi gerektiğini belirten Başkan Bingöl, “Taşeronlarda bundan sonra toplu sözleşmedeki haklarının yanında sosyal hakları da olacak. Ayni yardımlar, yıllık izinler, doğum izinleri ve yeni çıkan yasa içersinde taşeronların yeri olacak. Taşeronlar şirketlerde maaşlarını alıp şirketlerin öngördükleri süreç içerisinde izinlerini kullanacaklardı. Ama bu süreçler bundan sonra devlet memurunun yasal olarak kazandığı haklara da taşerondaki arkadaşlarımız da yararlanacaklar. Biraz sabredilmeli” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL