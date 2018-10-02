TARSİM geleceği teknolojiyle kurguluyor!

TARSİM Yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Günümüz dünyasında kurumların sürdürülebilir bir yapıya sahip olabilmesi son derece önemli. Bunun da anahtarlarından biri, inovatif bir yaklaşım sergileyerek, teknolojinin baş döndüren hızına uyum sağlamak. Üreticimize ve paydaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak, aramızdaki güven bağını kuvvetlendirmek, iletişimde yer ve mekandan bağımsız bir şekilde sürekliliği sağlamak amacıyla teknoloji destekli hizmetleri çok yakından takip ediyor, odağımıza alıyor ve Sisteme kazandırıyoruz. Örneğin; sistem açısından kritik bir öneme sahip olan hasar operasyonunda mobil ekspertiz uygulamasının kullanılmaya başlamasıyla birlikte manuel işlemlere son verildi. Mobil ekspertiz ile hata olasılığı ortadan kalktı. Bu durumun verimliliğe, hıza ve sonuçta üretici ile paydaş memnuniyetine ciddi düzeyde olumlu katkıları oldu.

UYDU İLE TAKİP

Tarım Sigortalarında Uydu Teknolojileri Kullanılmaya Başlandı Tarım Sigortaları hasar tespit ve risk analiz işlemlerinin teknolojik veriler ile desteklenmesi, dijital çözümler ile manuel işlem kaynaklı hataların önlenmesi, yoğun hasar tespit dönemlerinde yaşanabilecek muhtemel gecikmelerin önüne geçilmesi ve poliçe tanzim aşamasında erken uyarı sistemlerinin oluşturulabilmesi amacıyla uydu teknolojilerinin süreçlerde kullanılabilirliğine ilişkin proje başlatıldı. Proje çerçevesinde günlük uydu görüntüleri, dolu, yangın, sel su baskını, heyelan hasarlarıyla risk analiz işlemlerinde kullanıldı. Çalışma meteorolojik veriler ile desteklenerek geliştiriliyor. Bu şekilde 2019 yılında poliçe üretim ve hasar tespit işlemlerinde daha geniş bir şekilde kullanılması hedefleniyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde hizmet ağına dahil olan TARSİM Mobil ile akıllı telefon ve tabletler aracılığıyla tüm paydaşlarla iletişimde süreklilik sağlandı. Poliçe sorgulama, hasar ihbarında bulunma gibi hizmetler her an her yerde, çok hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilir hale geldi. Bu gelişmelerin Sisteme duyulan güveni ve bağlılığı arttıracağına, TARSİM’i güçlendireceğine ve geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Üreticilerimize bol, verimli ve hasarsız üretimler dileriz.”