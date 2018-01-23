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TARSİM'DEN PRİM AÇIKLAMASI

TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kemaloğlu, 11 yıllık sürede sistem çerçevesinde toplam 6,5 milyar TL prim üretildiğini belirterek, 2018 yılında kadın çiftçilere ve 30 yaş altı genç çiftçilere primlerinde indirim sağlandığını söyledi.

TARSİM'DEN PRİM AÇIKLAMASI

TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kemaloğlu, 11 yıllık sürede sistem çerçevesinde toplam 6,5 milyar TL prim üretildiğini belirterek, 2018 yılında kadın çiftçilere ve 30 yaş altı genç çiftçilere primlerinde indirim sağlandığını söyledi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 16:16
TARSİM'DEN PRİM AÇIKLAMASI

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, 2006 yılında faaliyetlerine başlayan TARSİM'in bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve çalışmalar sonucu elde edilen rakamlar açıklandı. Tarım sigortalarında üreticiye sağlanan devlet desteği ve 2018 yılında uygulamaya alınan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Basın Toplantısına, TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kemaloğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Genç, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, TARSİM Yönetim Kurulu Üyeleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından yetkililer, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışanları ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Tarım Sigortalarında 11 yıllık süre içinde sigortalılık oranının arttığını belirten İsmail Kemaloğlu, ''Bu sürede 6,5 milyar TL prim üretildi. Bunun 3 milyar TL'sini çiftçimiz ödemiş, 3,5 milyar TL'si devlet katkısı. Çiftçimiz 3 milyar TL prim ödemesinin karşılığında 4 milyar TL hasar ödemesi almış. Bu şu demek; çiftçi her hal ve şartta ödediğinden fazlasını yaşanan afet ve hasar dolayısıyla geri almış'' dedi.

''Geçen yıl ilk defa kuraklığı sigorta kapsamına aldık''


2017 yılını değerlendiren Kemaloğlu, ''Toplamda 1.6 milyar TL'lik prim üretimi olmuş, çiftçinin ödediği 764 milyon TL gibi bir rakam. Devlet yine 864 milyon TL civarında katkıda bulunmuş. Geçen yıl ilk defa kuraklığı buğday ürününde sigorta kapsamına aldık. 2018 yılı itibarıyla yeni tahıl ürünleri de İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında'' diye konuştu.

''2018 yılında kadın çiftçilere ve 30 yaş altı genç çiftçilere sigortada indirim yaptık''


2018 yılında yaptıkları uygulamalar hakkında bilgi veren Kemaloğlu, ''Bu yıl ilk defa kadın çiftçilere ve 30 yaş altı genç çiftçilere ödeyecekleri primde %5 indirim yaptık. Büyükbaş, Küçükbaş ve Kümes Hayvanları Hayat Sigortaları kapsamında olan hastalık teminatına epidemik ve ihbarı mecburi hastalıkların büyük bir çoğunluğu ilave edildi. 11 yıllık süreye baktığımızda, sigortalılık oranı yüzde 20’ler seviyesine ulaştı. Dünyadaki örnekleri ile karşılaştırdığımızda, Batı'da bu işi iyi yapan ülkenin 40 yılda geldiği noktaya TARSİM, 11 yılda yaklaştı diyebiliriz. Devlet desteği artarak devam ediyor'' şeklinde konuştu.

''Fındık, kayısı, üzüm gibi değerli ürünlerde sigortalık oranı yüzde 60'ları varıyor''


En çok ihbar alan il ve ürün grubunu açıklayan Kemaloğlu, “Fındık, kayısı, üzüm gibi değerli ürünlerde sigortalık oranı yüzde 60'lara varıyor. Sigortalılık oranının yüksek olduğu ve ihbarların ağırlıklı olarak alındığı iller Manisa, Malatya ve Giresun'da” ifadelerini kullandı.

''11 yılda 3,5 milyar TL devlet desteği verilmiş durumda''


Tarımda devletin verdiği destekler hakkında bilgi veren Dr. Ahmet Genç, ''2006 yılında ilk poliçe kesilmeye başlandı. Başlangıçta don ve kuraklık riskleri kapsam içinde değildi. Dolu vardı ve paket halinde bazı riskler vardı. Hayvancılıkta da sadece süt sığırları kapsamdaydı. Bunlara primin yüzde 50'si oranında destek veriliyordu. 6 ay sonra don teminatı kapsama alındı. Don teminatında yüzde 67'ye varan prim desteği var. 2007 yılı itibarıyla don teminatı, 2017 yılı itibarıyla da kuraklık teminatı verilmeye başlandı. İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında % 60 devlet desteği var. Yani yüzde 50 ile 67 arasında değişen oranda devlet destekleri var. 11 yılda devlet üreticinin primine 3,5 milyar TL destek vermiş durumda. Tarım ne kadar önemliyse tarım sigortası o kadar önemli. Sigorta doğal afetlere karşı veya başka türlü risklere karşı çiftçinin gelirini garanti altına alıyor. Garanti altına aldığınız zaman çiftçi daha rahat üretime devam edebiliyor'' açıklamasında bulundu. busabahmalatya.com 
 

İHA

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TarsimPrimMalatyaBusabahmalatya.com
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