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TARIMIN YÜKÜNÜ KADINLAR ÇEKİYOR

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülke genelinde sayıları 3,1 milyonu geçen ücretsiz aile işçisinin yaklaşık 2,6 milyonunun tarımda çalıştığını bildirerek, “2 milyonun üzerinde kadın, 550 bine yakın erkek tarımda ücretsiz aile işçisi olarak emek veriyor” dedi.

TARIMIN YÜKÜNÜ KADINLAR ÇEKİYOR

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülke genelinde sayıları 3,1 milyonu geçen ücretsiz aile işçisinin yaklaşık 2,6 milyonunun tarımda çalıştığını bildirerek, “2 milyonun üzerinde kadın, 550 bine yakın erkek tarımda ücretsiz aile işçisi olarak emek veriyor” dedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 12:41
TARIMIN YÜKÜNÜ KADINLAR ÇEKİYOR

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Ekim ayı itibarıyla 28,6 milyon olan istihdamın 19,5 milyonunun ücretli ve yevmiyeli, 4,8 milyonunun kendi hesabına çalışan, 3,1 milyonunun ücretsiz aile işçisi, 1,3 milyonunun ise işverenlerden oluştuğunu belirtti. Tarımda istihdam edilen 5 milyon 534 bin kişinin ise en büyük bölümünü 2 milyon 572 bin kişiyle ücretsiz aile işçilerinden meydana geldiğine dikkati çeken Bayraktar, tarımda 2 milyon 206 bin kişinin kendi hesabına, 693 bin kişinin ücretli ve yevmiyeli, 63 bin kişinin ise işveren olarak yer aldığı bilgisini verdi.

57 BİN İŞVEREN

Tarımda istihdam edilen 2 milyon 981 bin erkekten, 1 milyon 966 bininin kendi hesabına, 414 bin kişinin ücretli ve yevmiyeli, 57 bin kişinin işveren olarak çalıştığını bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

“Tarımda istihdam edilen 2 milyon 572 bin ücretsiz aile işçisinin 544 bini erkeklerden oluşurken, kadınların sayısı 2 milyon 28 bini buluyor. Buna karşın tarımda kendi hesabına çalışan kadın sayısı 240 bin, ücretli veya yevmiyeli çalışan kadın sayısı 279 binde kalıyor. İşveren olarak tarımda istihdam edilen kadın sayısı 7 bini ancak buluyor.Ekim ayı verilerine göre, tarım istihdamında yüzde 84,5 olan kayıt dışılık oranı, erkeklerde yüzde 76,3’de kalırken, kadınlarda yüzde 94’e ulaşıyor. Tarımın yükünü kadınlar çekiyor. Üstelik ücret almıyorlar, gelir elde etmiyorlar, yüzde 94’ü de kayıt dışı çalışıyor. Bu oranının düşürülmesi gerekiyor. Bunun yolu, kadın çiftçilere pozitif ayrımcılıktan geçer. Kadın çiftçilerin sosyal güvenlik primlerinin yüzde 50’si devlet tarafından karşılanmalı, her yıl için 90 gün, 4 yıla 1 yıl hesabıyla yıpranma payı getirilmelidir.” (Bülten)busabahmalatya.com 

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TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİGenel Başkanı Şemsi BayraktarKadınİŞÇİ
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