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Tarımda enflasyon tek haneye düştü

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım üretici fiyatları endeksi verilerini değerlendirdi. TZOB Genel Başkanı Bayraktar, “Tarım ÜFE’de enflasyon Aralık ayına göre, 6,78 puanazalmayla yüzde 16,47’den yüzde 9,69’a indi” dedi.

Tarımda enflasyon tek haneye düştü

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım üretici fiyatları endeksi verilerini değerlendirdi. TZOB Genel Başkanı Bayraktar, “Tarım ÜFE’de enflasyon Aralık ayına göre, 6,78 puanazalmayla yüzde 16,47’den yüzde 9,69’a indi” dedi.

busabahh
busabahh
15 Şubat 2018 Perşembe 11:32
Tarımda enflasyon tek haneye düştü

Bayraktar, “Hesaptan 2017 yılı Ocak ayında görülen aylık yüzde 9,51’liktarım ÜFE enflasyonun çıkması nedeniyle keskin bir düşüş yaşandı. Hem tarım ÜFE’de hem gıda ve alkolsüz içeceklerde 2018 yılınatek haneyle girildi.Genel TÜFE enflasyonunun yüzde 10,35 olmasının sebebisadece tarım ve gıda değildir. Başta ulaştırma olmak üzere, ev eşyası, giyim ve ayakkabı, lokantave oteller, çeşitli mal ve hizmetler, eğitim ana harcama gruplarındagenel TÜFE’nin üzerinde yıllık artış yaşanırken, gıdada enflasyongenel TÜFE’nin altında kalmıştır” şeklinde konuştu.

Başkan Şemsi Bayraktar, gıda ve alkolsüz içeceklerin ardından tarım üretici fiyatları endeksinde (Tarım ÜFE) de enflasyonun tek haneye düştüğünü bildirerek, “Tarım ÜFE’de enflasyon Aralık ayına göre, 6,78 puan azalmayla yüzde 16,47’den yüzde 9,69’a indi. Hesaptan 2017 yılı Ocak ayında yaşanan aylık yüzde 9,51’lik tarım ÜFE enflasyonun çıkması nedeniyle böyle keskin bir düşüş oldu” ifadesini kullandı.

ENFLASYON NORMAL SEYRİNE GİRDİ

Bayraktar, tarım ÜFE’de de enflasyonun normal seyre girdiğini ve genel TÜFE’nin ardında kaldığını belirtti. Ocak ayında, 2017 Aralık ayına göre, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,04, ormancılık ürünlerinde yüzde 17,34, balıkçılıkta yüzde 11,37 artış olduğunu bildiren Bayraktar, ana gruplardan çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,05, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,32 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 1,71 azalış görüldüğünü vurguladı. Bayraktar, alt tarım gruplarından turunçgillerin yüzde 8,53, canlı sığırlar ve bunlardan elde edilen işlenmemiş sütün yüzde 1,65 azalış, çeltiğin yüzde 9,31, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyvelerin yüzde 5,35, lifli bitkilerin yüzde 2,60, yağlı meyvelerin yüzde 1,49 artış gösterdiğini belirtti.

Ocak ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubunda aylık yüzde 6,37, tarım ÜFE’de yüzde 9,51’lik enflasyon rakamın devre dışı kaldığını bildiren Bayraktar, “Yıllık enflasyonda hesaptan 2017 yılı Ocak enflasyonu çıkınca, gıdada enflasyonu 5,03 puan azalmayla yüzde 13,79’dan yüzde 8,76’ya inmişti. Aynı şekilde hesaptan 2017 yılı Ocak ayında görülen aylık yüzde 9,51’lik tarım ÜFE enflasyonun çıkması nedeniyle tarım ÜFE’de de enflasyon Aralık ayına göre 6,78 puan azalmayla yüzde 16,47’den yüzde 9,69’a inildi ve keskin bir düşüş yaşandı.Hem tarım ÜFE’de hem gıda ve alkolsüz içeceklerde 2018 yılına tek haneyle girildi” diye konuştu.

GIDADA ENFLASYON GENEL TÜFE’NİN ALTINDA KALDI

Bayraktar, “Tarım ÜFE’de aylık enflasyon yüzde 1,62, yıllık enflasyon yüzde 9,69 oldu. Sadece tarım ve avcılık ürünlerini dikkate aldığımızda aylık enflasyon yüzde 1,04, yıllık enflasyon yüzde 9,08’e kadar iniyor. Ormancılık ve balıkçılık ürünleri tarım ÜFE enflasyonunu yüzde 9,08’den yüzde 9,69’a yükseltiyor. Gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık enflasyon yüzde 1,67 iken, yıllıkta yüzde 8,76’ya inmiş durumda. Hal böyle olunca genel TÜFE enflasyonunun yüzde 10,35 olmasının sebebi sadece tarım ve gıda değildir. Başta ulaştırma olmak üzere, ev eşyası, giyim ve ayakkabı, lokanta ve oteller, çeşitli mal ve hizmetler, eğitim ana harcama gruplarında genel TÜFE’nin üzerinde yıllık artış yaşanırken, gıdada enflasyon genel TÜFE’nin altında kalmıştır” açıklamalarını yaptı.(Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi BayraktarTarım üretici Fiyatları Endeksi Verileri
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