Tarihin en yüksek eylül ayı ihracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre eylül ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre y

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) eylül ayı ihracat verilerini Antalya'da düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Buna göre; eylülde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 artışla 14,5 milyar dolara yükseldi. Bu rakam bugüne kadar en yüksek ihracat gerçekleştirilen eylül ayı olarak kayıtlara geçti. Eylül ayında ayrıca ihracatta son 13 ayın en hızlı artışı yaşandı. Açıklanan verilere göre ilk 9 ayda ihracat yüzde 7 artışla 123 milyar 110 milyon dolar oldu.

Türkiye’nin son 12 aylık ihracatı ise yüzde 7,6 artışla 165 milyar 56 milyon dolara yükseldi.2017 yılının eylül ayında 8,5 milyon ton olan ihracat miktarı, bu yılın aynı döneminde yüzde 30 artışla 11,2 milyon tona yükseldi. Bu eylül ayı şimdiye kadar miktar bazında en çok ihracat gerçekleştirilen ikinci ay oldu.

EN FAZLA İHRACAT OTOMOTİVDE

Eylül ayında en fazla ihracatı yine otomotiv sektörü yaptı. Sektörün eylül ayı ihracatı, 2,6 milyar dolar olurken, otomotiv sektörünün ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 arttı. Otomotiv sektörünü, 1,5 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti. Eylül ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise yüzde 95 ile Çelik; yüzde 65 ile Kuru Meyve Mamulleri ve yüzde 53 ile diğer sanayi ürünleri grubu oldu. (Haber Merkezi)