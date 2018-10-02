Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
98537
ALTIN
229.713
DOLAR
5.9825
STERLİN
7.7864
EURO
6.9039

Tarihin en yüksek eylül ayı ihracatı

Yüzde 22,5 artışla. 14,5 milyar dolar oldu. Bu rakamla tarihin en yüksek eylül ayı ihracatına ulaşılırken, artış hızında son 13 ayın rekoruna imza atıldı.

Tarihin en yüksek eylül ayı ihracatı

Yüzde 22,5 artışla. 14,5 milyar dolar oldu. Bu rakamla tarihin en yüksek eylül ayı ihracatına ulaşılırken, artış hızında son 13 ayın rekoruna imza atıldı.

02 Ekim 2018 Salı 10:30
Tarihin en yüksek eylül ayı ihracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre eylül ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre y

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) eylül ayı ihracat verilerini Antalya'da düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Buna göre; eylülde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 artışla 14,5 milyar dolara yükseldi. Bu rakam bugüne kadar en yüksek ihracat gerçekleştirilen eylül ayı olarak kayıtlara geçti. Eylül ayında ayrıca ihracatta son 13 ayın en hızlı artışı yaşandı. Açıklanan verilere göre ilk 9 ayda ihracat yüzde 7 artışla 123 milyar 110 milyon dolar oldu.

Türkiye’nin son 12 aylık ihracatı ise yüzde 7,6 artışla 165 milyar 56 milyon dolara yükseldi.2017 yılının eylül ayında 8,5 milyon ton olan ihracat miktarı, bu yılın aynı döneminde yüzde 30 artışla 11,2 milyon tona yükseldi. Bu eylül ayı şimdiye kadar miktar bazında en çok ihracat gerçekleştirilen ikinci ay oldu.

EN FAZLA İHRACAT OTOMOTİVDE

Eylül ayında en fazla ihracatı yine otomotiv sektörü yaptı. Sektörün eylül ayı ihracatı, 2,6 milyar dolar olurken, otomotiv sektörünün ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 arttı. Otomotiv sektörünü, 1,5 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti. Eylül ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise yüzde 95 ile Çelik; yüzde 65 ile Kuru Meyve Mamulleri ve yüzde 53 ile diğer sanayi ürünleri grubu oldu. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ihracat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Faturalar şişiyor
Faturalar şişiyor
İlk taksit ödemeleri bitti
İlk taksit ödemeleri bitti
Bir zam haberi daha!
Bir zam haberi daha!
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim