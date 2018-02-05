Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya 11°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116846
ALTIN
161.615
DOLAR
3.7594
STERLİN
5.2773
EURO
4.6779

TANESİ 10, KİLOSU 600 LİRA

Kış aylarına rağmen pazar tezgahlarında yerlerini alan yaz meyvelerinin rekortmeni, Şili’den gelen ve tanesi 10, kilosu 600 liraya satılan yeşil erik fiyatı ile adeta cep yakıyor.

TANESİ 10, KİLOSU 600 LİRA

Kış aylarına rağmen pazar tezgahlarında yerlerini alan yaz meyvelerinin rekortmeni, Şili’den gelen ve tanesi 10, kilosu 600 liraya satılan yeşil erik fiyatı ile adeta cep yakıyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 16:47
TANESİ 10, KİLOSU 600 LİRA

Sıcak günleri özleten yaz meyvelerinde en yüksek fiyata sahip olanların başında erik ve çilek geliyor. Yeşil eriğin tanesi 10, kilogramı da 600 liraya satılırken, diğer yaz meyvelerinden çilek 12 lira, kavun 10 lira, karpuz ve üzüm ise 5 liraya alıcı buluyor.
Pazarcı esnafından Emin Özkaya, yüksek fiyatların bir ay içinde normale döneceğini söyledi. Özkaya, "Yazlık meyve olarak; çilek, yeşil erik, üzüm, kavun ve karpuz satıyorum. Eriğin tanesi 10 liraya geliyor. Hamileler için getiriyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlar gelip alıyor. Sadece Eskişehir’de yaşayanlar değil, civar illerde yaşayan vatandaşlarda geliyor. Sırf erik için gelenler var. Erik bize yurt dışından, Şili’den paket hesabı geliyor. Biz de paket başına kargo masrafı ve kendi kârımızı koyuyoruz. O da 2 veya 3 lira gibi bir rakam oluyor. Bizim kazancımız yok. Kamu hizmeti yapıyoruz. Vatandaş aramasın diye getiriyoruz. Çileğimiz Anamur’dan geliyor. Anamur çileği yazdan daha hesaplı ve daha güzel bir de taze olduğu için satıyoruz. Ayrıca üzümlerimiz var. Türkiye’de Denizli Çal’da yetişiyor. Daha önce Şili’den geliyordu, ama artık üzümün bağı geldikten sonra kendi ülkemizde yetiştiriyoruz. Bu ürünleri 12 ay satabiliyoruz. Sadece Eskişehir’de değil, büyük illerin hepsinde bu meyveler var. Bizim yetiştirdiğimiz ürünlerde dışarıdan gelen mallar gibi ilaçlama yok. İlaçlama olayı olmadığı için vatandaşlar güvenerek alabiliyor. Çünkü tadında bozulma yok. Biz de ilaçlama yerine depolama var. Soğuk hava depolarımız var. Üzümler belirli bir seviyede bekliyor ve bozulmuyor. Bundan 1 ay sonra İran’ın karpuzu geliyordu, ama iki seneden beri kendi ülkemizde yetiştiriyoruz. Kavun ve karpuzu Antalya’da seralarda yetiştiriyoruz. 12 ay boyunca bu ürünleri satabiliyoruz" diye konuştu.

"ERİĞİ ADET VE PAKET OLARAK SATIYORUZ"

Pazardaki yaz meyvelerinin fiyatlarını aktaran Özkaya, eriği adet ve paket olarak sattıklarını söyledi. Pazar esnafı Özkaya, "Kavunun kilosu 10 lira, karpuzun kilosu da 5 lira. Fiyatlar cazip. Eriği adet ve paket olarak satıyoruz. Paketin içinde 3 veya 5 erik oluyor. Kilo olarak düşünürsek eriğin kilosu 600 liraya geliyor. Ancak kilo hesabı değil de paket hesabı sattığımız için bana da paket olarak geliyor. 15 gün satıyorum sonra tekrar geliyor. Çileğin kilosu 12 lira, eriğin kilosu 600 liraya geliyor ve tanesi 10 lira, üzümün kilosu 5 lira, karpuzun kilosu 5 lira ve kavunun kilosu 10 lira. Bunlar yaz meyveleri ama kışın ortasında da taze olmak şartıyla elimizde bulunduruyoruz. 1 ay sonra üretim fazlalaşmaya başladığı için bu meyvelerin fiyatı normale döner. Seralardan çilek, kavun ve karpuz daha nitelikli gelmeye başladığı için fiyatlar daha hesaplı olur" dedi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Pazar TezgahŞili’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ZAM ŞAMPİYONU SALATALIK OLDU
ZAM ŞAMPİYONU SALATALIK OLDU
'EMLAK VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE EKSİK BİLGİYE DİKKAT'
'EMLAK VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE EKSİK BİLGİYE DİKKAT'
MERAKLA BEKLENİYORDU, AÇIKLANDI!
MERAKLA BEKLENİYORDU, AÇIKLANDI!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim