Amerikan Başkanlık seçimlerinden sonra yükselişe geçen ve bir türlü ateşi düşmeyen altın, hala en yüksek seviyede. Amerika yeni Başkanı Donald Tump’un göreve gelmesinden sonra altındaki bu yükselişin sona ereceğini ve tekrar eski seviyelere döneceği tahmin edilmese de beklenenler olmadı. Trump’un görevi devralmasına rağmen fiyatlarda herhangi bir gerileme olmamasını değerlendiren kuyumcular, altında gerilemenin bir süre daha olmayacağını tahmin ettiklerini söylediler.

BEKLEMEMİZ GEREKİYOR

Trump’un göreve gelmesinden sonra altın fiyatlarının düşeceğinin tahmin edildiğini ifade eden Ali Yıldırım isimli kuyumcu, “Yurt içinde gram altın, sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket ediyor. Bu yükselişin daha ne zamana kadar devam edeceğini işin gerçeği bilemiyoruz. Trump’un göreve gelmesinden sonra altındaki yükselişin sona ereceğini düşünüyorduk. Trump göreve geldi ama yükseliş devam etti. Bir süre daha beklememiz gerekiyor. Çünkü altındaki yükselme dünya piyasasıyla alakalı” şeklinde konuştu.

ALTIN ALACAKLAR BEKLEMEDE

Vatandaşların altın alamadıklarını söyleyen Kerem Türk isimli kuyumcu ise, “Bizim de temennimiz altın fiyatlarının bir an önce düşmesi. Çünkü altındaki yükseliş bizim de aleyhimize. Çünkü satış yapamıyoruz. Yatırımcılar ve altın almak isteyenler beklemedeler. Bu durum bizi de etkiliyor. Bizler de bir an önce altın fiyatlarının düşmesini istiyoruz. Tek tük çeyrek almaya gelen vatandaşlarımız oluyor. Almakla almamak arasında kalıyorlar. İnsanlar çocuklarını evlendirecekler ve yüklü altın almaları gerekiyor ama altındaki bu yüksekliği gördüklerinde alamıyorlar. Şimdi 24 ayar altın 145,00 TL, çeyrek altın 239 TL, yarım altın 478 TL, tam altın ise 952 TL’den satılıyor” ifadelerine yer verdi.

MUTLU SARIGÜL