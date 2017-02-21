Cumhuriyet Halk Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin, dün bir basın açıklaması düzenledi. CHP Malatya İl Binasında düzenlenen basın açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Kadın Kolları Başkanı Güllü Tunçer ve partililer katıldı.

MASKİ Genel Müdürü’nün Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye yaptığı bir sunumda içme suyundaki kayıp-kaçak oranının yüzde 70 olduğunu ifade ettiğini hatırlatan Küçükşahin, bunun üzerine MASKİ’ye bir yazı yazdığını ve Gündüzbey kaynaktan verilen su miktarının ne kadar olduğunu sorduğunu söyledi.

SU DEBİSİ BİN 937 LİTRE

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın içme suyunda saniyede bin litre su kaybı olduğunu açıkladığını söyleyen Başkan Küçükşahin, “Kayıp-kaçak var mı diye teyit etmek adına bir kez daha sordum. 29 Aralık günü Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ‘içme suyunda saniyede bin litre su kaybı var’ dedi. Daha sonra 100 litrelik su kayıp noktalarını buldular, dolayısıyla saniyedeki su kayıp miktarı 900 litre olarak kayıtlara geçti. MASKİ Genel Müdürlüğü’nün bana verdiği yazı da şu andaki saniyedeki su debisi bin 937 litredir. Ayrıca yine daha önceki açıklamasını da teyit eder vaziyette kayıp-kaçağın yüzde 70 olduğunu ve bunun yüzde 12,4’ünün park ve bahçelerde kullanıldığını ve illegal kullanım içerisinde olduğunu söyledi. Şimdi bu bilgiler ışığında değerlendiriyorum” diye konuştu.

GERİYE KALAN KAYIP

Bin 937 litre suyun 581 litresinin vatandaşlara ulaştığını ileri süren Başkan Küçükşahin, şunları kaydetti:

“Yüzde 70 su kaçağına göre bin 937 litre suyun 581 litresi vatandaşa ulaşıyor. Geriye kalan kayıp. Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a göre bunun bin 37 litresi vatandaşlara ulaşıyor. Bu veriler ışığında bir ton suya 3 lira olarak hesaplanırsa MASKİ’nin kurulduğu 31 Mart 2014’den benim yazışmaya başladığım 9 Ocak 2017’e kadar geçen 2 yıl 9 ay 8 günlük süre içerisinde eğer bir kayıp-kaçak olamasaydı sudan elde edilecek gelir 501 milyon lira olması gerekiyordu. Oysa MASKİ’ye göre bu miktar 150 milyon lira. Belediye Başkanının verilerine göre ise 271 milyon lira. Yaklaşık 3,5 aydır mahalleleri geziyorum. 82 mahallenin 40 mahallesi su diye bağırıyor. Buralarda artık halk isyan etme durumuna gelmiş vaziyette. Şunu kesin olarak söylüyorum: Belediyenin gerekli tedbiri almaması nedeniyle devlet asgari 260 milyon lira zarara uğratılmıştır. Kayıp-kaçak olmasaydı aynı gelir elde edilmek koşuluyla ton başına düşecek olan su miktarı 90 kuruş olacaktı. Şu anda asgari 3 lira, 5 lira.”

MUTLU SARIGÜL