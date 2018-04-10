Süper teşvik Türkiye ekonomisini uçurur

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Proje Bazlı Teşvik Sistemi, iş dünyasında geniş yankı buldu. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, 135 milyar liralık proje bazlı yatırım sisteminin cari açığın kapatılmasına katkı yapacağına inandığını söyledi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 135 milyar liralık dev yatırım teşvikini, cari açığın kapatılması yönünde atılmış büyük bir adım olarak gördüklerini söyledi. Yazılı bir açıklama yapan Yavuz Uğurdağ, dev teşvikin Türkiye ekonomisinde doping etkisi yapacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün açıkladığı 19 firmaya 23 proje için verilecek proje bazlı yatırım teşvikiyle ilgili değerlendirme yapan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, ekonomi dünyasında süper teşvik olarak adlandırılan 135 milyon liralık dev teşvikin Türkiye ekonomisine kısa vadede çok olumlu etkileri olacağını söyledi. Başkan Uğurdağ, teşviklerin ekonomik büyümeye, istihdam artışına ve cari açığın kapanmasına büyük katkı sağlayacağına inandığını da dile getirerek, “Hükümetin ekonominin önündeki bürokratik engelleri kaldırarak iş dünyasının önünü açması, vergi muafiyetleri ve indirimleri ile yatırımları teşvik etmesini son derece önemli buluyoruz. Yeni teşvikleri, cari açığının kapatılmasına yönelik önemli bir adım olarak görüyoruz” dedi.

İnegöl dış ticaret fazlası veriyor

Yavuz Uğurdağ, İnegöl’ün yıllardır dış ticaret fazlası verdiğini de hatırlatarak, bu konuda Türkiye’ye örnek olduklarının altını çizdi. Daha az ithalat yapan, daha çok ihracat yapan İnegöl’ün, Türkiye ekonomisine önemli katkı sunduğuna vurgu yapan Yavuz Uğurdağ, “Yıllardır söylüyoruz. Türkiye dış ticarette İnegöl gibi olması gerekiyor. Türkiye’nin, ihracatı, ithalatını geçmeli ve önemli bir sorun olan cari açık biran önce kapatılmalıdır” dedi. Dış ticaret açığının kapatılması için Türkiye’nin katma değeri yüksek üretime geçmesi gerektiğine de vurgu yapan Başkan Yavuz Uğurdağ, İnegöl’ün dış ticarette artı vermesinin önemli gerekçelerinden birinin de ilçede hakim olan mobilya sektörü olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:

“Mobilya sektöründe kullanılan hammaddenin büyük bölümü yerlidir. Ayrıca mobilyanın katma değeri birçok ürüne göre daha yüksektir. Ülkemizde tıpkı mobilya gibi, katma değeri yüksek ürünler imal etmeliyiz. Teknoloji bazlı yatırımlarımızı da artırmalıyız. Hükümetimizin bu yönde büyük bir adım atmasını memnuniyetle izliyoruz. Hükümetimizin desteğini arkasına alan özel sektör olarak, girişimci ruhumuzu ortaya koyarak Türkiye’yi uçuracak dev yatırımlar yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından önceki gün açıklanan süper teşvikin cari açığımızın kapatılmasında sağlayacağı olumlu etkilerin, kısa bir süre içinde görüleceğine inanıyoruz.”