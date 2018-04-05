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SON BİR YILDAKİ İSTİHDAM ARTIŞI KADINLARDA DAHA YÜKSEK

2017 yılı İşgücü İstatistiklerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 59 milyon 894 bin kişi. Çalışma çağındaki bu nüfusun %50,5’ini oluşturan kadınlar, toplam istihdamın %31'ini oluşturdu. Son bir yılda istihdam artışı kadınlarda %5, erkeklerde ise %3 oldu. İstihdam oranı ise kadınlarda 0,9 puan artarak %28,9'a, erkeklerde 0,5 puan artarak %65,6'ya yükseldi.

SON BİR YILDAKİ İSTİHDAM ARTIŞI KADINLARDA DAHA YÜKSEK

2017 yılı İşgücü İstatistiklerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 59 milyon 894 bin kişi. Çalışma çağındaki bu nüfusun %50,5’ini oluşturan kadınlar, toplam istihdamın %31'ini oluşturdu. Son bir yılda istihdam artışı kadınlarda %5, erkeklerde ise %3 oldu. İstihdam oranı ise kadınlarda 0,9 puan artarak %28,9'a, erkeklerde 0,5 puan artarak %65,6'ya yükseldi.

05 Nisan 2018 Perşembe 17:08
SON BİR YILDAKİ İSTİHDAM ARTIŞI KADINLARDA DAHA YÜKSEK

KADIN İSTİHDAMI YÜKSEKÖĞRETİM VE MESLEK LİSESİ MEZUNLARINDA DAHA FAZLA ARTTI

İstihdamdaki kadınların %47,6'sını lise altı eğitimliler, %28,3'ünü yükseköğretim mezunları, %8,4'ünü okur-yazar olmayanlar, %8,1'ini lise, %7,7'sini mesleki veya teknik lise mezunları oluşturdu. Kadın istihdamındaki en önemli artış %7,7 ile yükseköğretim, %7,4 ile mesleki veya teknik lise mezunlarında oldu. Artışın en düşük olduğu eğitim düzeyleri ise %3,4 ile okur-yazar olmayanlar ve lise altı eğitimliler oldu.

KADIN İSTİHDAMI EN ÇOK HİZMET SEKTÖRÜNDE ARTTI

İstihdamdaki kadınların %56,1'i hizmet, %28,3'ü tarım, %14,6'sı sanayi, %0,9'u ise inşaat sektöründe yer aldı. Sektörler itibarıyla en önemli artış %6,3 ile hizmet sektöründe gözlenirken bunu %3,6 ile tarım, %3,1 ile sanayi sektörü izledi. İnşaat sektöründe ise bir önceki yıla göre %1,2 oranında düşüş gerçekleşti.(Bülten) busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 05.04.2018 17:11
Anahtar Kelimeler:
Kadın Istihdamı
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