SON BİR YILDAKİ İSTİHDAM ARTIŞI KADINLARDA DAHA YÜKSEK

KADIN İSTİHDAMI YÜKSEKÖĞRETİM VE MESLEK LİSESİ MEZUNLARINDA DAHA FAZLA ARTTI

İstihdamdaki kadınların %47,6'sını lise altı eğitimliler, %28,3'ünü yükseköğretim mezunları, %8,4'ünü okur-yazar olmayanlar, %8,1'ini lise, %7,7'sini mesleki veya teknik lise mezunları oluşturdu. Kadın istihdamındaki en önemli artış %7,7 ile yükseköğretim, %7,4 ile mesleki veya teknik lise mezunlarında oldu. Artışın en düşük olduğu eğitim düzeyleri ise %3,4 ile okur-yazar olmayanlar ve lise altı eğitimliler oldu.

KADIN İSTİHDAMI EN ÇOK HİZMET SEKTÖRÜNDE ARTTI

İstihdamdaki kadınların %56,1'i hizmet, %28,3'ü tarım, %14,6'sı sanayi, %0,9'u ise inşaat sektöründe yer aldı. Sektörler itibarıyla en önemli artış %6,3 ile hizmet sektöründe gözlenirken bunu %3,6 ile tarım, %3,1 ile sanayi sektörü izledi. İnşaat sektöründe ise bir önceki yıla göre %1,2 oranında düşüş gerçekleşti.(Bülten) busabahmalatya.com