Artık sokak aralarında süt satılamayacak. Çiğ sütün tüketiciye doğrudan ulaştıracak tebliğ hazırlandı ve bunu da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik açıkladı. Bakan Çelik, “Çiğ süt, bu kapsamda ancak ari çiftliklerden, işletmelerden satılabilecek” açıklamasını değerlendiren Malatya İli Süt Üreticileri Birliği Aziz Kurtoğlu, BUSABAH’a konuşarak önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Kurtoğlu, mikropları çoğalmayan, üretimi temiz, kaliteli sütü tüketicilerine sunacaklarını söyledi.

BÜYÜK BİR ÇALIŞMA

Hem üreticilerin hem de tüketiciler adına bunun büyük bir çalışma olduğunu kaydeden Başkan Kurtoğlu, “Bu çok güzel bir karar oldu. En azından üreticiyle tüketici arasında bulunan aracılar artık olmayacak. Daha kaliteli, soğutulmuş, ineğin göğsünden çıkan ve hiç el değmeden paketlenen sütün tüketiciye sunulacak olması çok güzel bir adım bence. Hem üreticiler adına hem ülkemiz adına gerçekten bu büyük bir çalışma. Çünkü sütçüler plastik bidonlarla akşama kadar dolaştırıyorlardı. Dolayısıyla da milyonlarca bakteri üretiyordu. Ve tüketiciler bunu tercih ediyordu. İnşallah bu çalışmayla hem üreten kazanacak hem de tüketen kazanmış olacak. Biz bu kararı Malatya Süt Üreticileri Birliği olarak yüzde 100 destekliyoruz” şeklinde konuştu.

TÜKETİCİLER SÜT TALEBİNDE BULUNABİLİRLER

Süt üretim çiftliklerinde tüketicilerin taze ve kaliteli süt temin edebileceklerini kaydeden Başkan Kurtoğlu, “İzmir’de ana süt hattı kuran kooperatifler var. Sütü paketleyip, üreticiye çok kaliteli hizmetler sunan kooperatifler. Ben buradaki çiftlikleri ziyaret ettiğimde çiftliklerin yaşatılması gerektiğini düşündüm. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bizim çiftçilerimiz altyapı çalışması yaptılar. Tüketicilerimiz bu çiftlikleri doğrudan arayıp süt talebinde bulanabilirler. Hem bu çiftliklere katkı sağlamış olurlar hem de çocuklarına daha kaliteli süt içirmiş olurlar. Hatta oraları ziyaret edip kendileri de bizzat bakabilirler. Hiçbir katkı maddesinin bulunmadığı, yüzde 100 taze sütü alıp tüketebilirler. Ben Bakanlığın hazırladığı bu çalışmayı yüzde 100 destekliyorum. Bütün tüketicilerin kendi illerinde üretilen sütlerden alarak çiftliklere sahip çıkmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL