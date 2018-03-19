ŞİRKET KURMAK KOLAYLAŞTI

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ koordinasyonunda Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) bünyesinde yürütülen çalışmalar neticesinde şirket kuruluşlarında bürokrasiyi bitiren düzenlemeler yürürlüğe girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı odalarda faaliyet gösteren Ticaret Sicil Müdürlükleri ‘tek durak’ haline geldi. Şirket kurmak isteyen girişimci tek tıkla tek noktada bütün işlerini halledebilecek.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ticaret hayatına yeni girecek müteşebbislerin önündeki engelleri kaldırmak için uğraş verdiklerini vurgulayarak, “Risk alacak, istihdam sağlayacak ve katma değer sağlayacak girişimcinin iştahını yüksek maliyetler ve gereksiz prosedürlerle yok etmek istemiyoruz. Bu noktadaki sıkıntıları masaya yatırdık ve önerilerimizi hükümetimiz ile paylaştık. Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ’ın desteği ile belirlenen yol haritası dâhilinde çıkarılan kanun ile çok önemli bir adım atıldı” dedi. busabahmalatya.com