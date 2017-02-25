Malatyalı İşadamları Derneği’nin 63'ncü aylık toplantısının onur konuğu olan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin çok sıkıntılı bir yılı geride bıraktığını belirten Şimşek, sadece 2016 yılına odaklanmamak gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE ‘ŞOKA’ GİRDİ

Yakın döneme bakıldığında Türkiye'nin çok ciddi şoklarla karşı karşıya kaldığını anlatan Şimşek “2007 yılında Türkiye’ye döndüm. 2008’in başında kapatma davası. 2008’in üçüncü çeyreğinde küresel krizin yıkıcı etkileri tam manasıyla hissedilmeye başlandı. 2008-2009 küresel kriz. 2010 sonrası Avrupa’daki borç krizi Türkiye’yi olumsuz etkiledi. Daha sonra Arap Baharı. Aslında büyük bir kargaşaya özellikle yanı başımızdaki bazı ülkelerin devlet niteliğini kaybetmeye kadar götürecek yine yıkıcı etkilere Türkiye açısından olumsuz şok olarak ortaya çıktı. Özellikle Suriye’de devletin sınırlara olan hakimiyetini kaybetmesi, iç çatışmalara ve terör örgütlerine elverişli bir ortam sağladı. Gerek DEAŞ terör örgütü gerek bölücü terör örgütün buralardan nemalanması Türkiye için önemli bir şok” diye konuştu.

İLERLEYEN YILLARI DÜŞÜNEREK HAREKET ETMELİYİZ

Nisan ayında gerçekleştirilecek olan referandum ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şimşek, “Aslında mevcut yapı sürdürülebilir değil. Ondan dolayı bir ihtiyaç var. Bugünü baz almamalıyız. Sistemi kurgularken, ilerleyen yılları düşünerek hareket etmeliyiz. 2007 sonrasında aslında sistemde sürdürülemez bir yapı ortaya çıktı. Mevcut anayasa, cumhurbaşkanı makamını vesayet sisteminin çok önemli bir unsuru olarak kurguladı. Ona göre ciddi yetkilerle donatmıştı. Mevcut anayasa cumhurbaşkanı ciddi yetkileri var. Rektörlerin ataması, yargının kısıtlanması, kanunları veto yetkisi, anayasa mahkemesine götürülmesi gibi yetkileri vardı. Bu yapı farklı bir siyasi eğilimden gelenekten gelen bir cumhurbaşkanı olduğunu düşünün. Eğer ülkeyi götürmek istedikleri hedefler itibariyle ayrışma olursa, nasıl bir çatışma, sistemin kilitlenebileceğini düşünmemiz gerekiyor. Bu hususu gözden kaçırmamalıyız. Sistem mükemmel de durup dururken değişiyor değil. Sistem bu haliyle sürdürülmesi çok zor. Çok ciddi siyasi ve ekonomik dar boğazları getirebilir” ifadelerini kullandı.

KARARNAME ÇIKARMA YETKİSİ SINIRLI ALANLARDA

“Bu anayasa değişikliği bazılarının ifade ettiği gibi dengeler gözetilmeden değil, kuvvetler ayrılığına önem verilerek yapıldı” diyen Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanının, kararname çıkarma yetkisi sınırlı alanlarda var. Meclisin kararname yaptığı yerlerde cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi yok. İkinci olarak denetim noktasında gensoru hariç tüm denetim mekanizmaları aynen devam ediyor. Gensoru, yeni cumhurbaşkanlığı sisteminde doğrudan doğruya halk tarafından seçildiği için, kendi kabinesini kurduğu için üst düzey bürokrasiyi şekillendirdiği, seçim yapıldığı günden itibaren vatandaşların güvenoyuyla geldiği için parlamentonun güvenoyu gerekmediği için, parlamentonun denetim unsuruna gerek kalmamıştır.”

HSYK’NIN 13 ÜYESİ OLACAK

Yargının milletin iradesiyle şekillenmesi gerektiğini anlatan Şimşek, “HSYK’nın 13 üyesi olacak. Bunun 7 üyesi Meclis nitelikli çoğunluğu belirleyecek. Nitelikli çoğunluk, uzlaşma sağlanamazsa kurayla belirlenecek. Geriye kalan 6 üyenin 4’ünü cumhurbaşkanı doğrudan doğruya, 2’sini de dolaylı olarak atayacak. Burada sistemin dizaynında iddia edildiği gibi bir sıkıntı yok. Demokrasinin iyi işlemesi için yapılıyor. Çift başlılık büyük tehlike. Bu değişikliğin en büyük faydası, krizleri ciddi şekilde önleyebilir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, önümüzdeki 10 yıllarda birtakım sıkıntıları azaltabilir. Bu zor coğrafyada karşı karşıya kalacağımız sıkıntıları bertaraf edebilir. Hükümetlerin ortalama ömrünün 18 ay olduğu bir ülkede bürokrasi kendisinin kalıcı, hükümetler ise geçici olduğunu düşünür. Tavır performans yansıyor. Bizim dönem nispeten güçlü olduğumuz bir dönem ama böyle bir yapıda bürokrasi önemli bir ayak bağıdır. Yeni sistemle üst düzey bürokrasi şekillendirilecek. Mevcut personel rejiminin çok ötesinde bir hız, etkinlik kazandırılabilecek. O nedenle bu sistem durup dururken ortaya çıkmadı” açıklamalarında bulundu.

MALATYA BUNU BAŞARMIŞTIR

Konuşmasında Malatyalı işadamlarına seslenen Şimşek, “Özetle kısa vadede iniş-çıkışlar moralinizi bozmasın. Zor bir dönemi neredeyse geride bıraktık. Bugün DEAŞ terör örgütü kuşatma altında. Terör örgütü PKK’nın eylemleri de çaresizliğini gösteriyor. Alanda çok ciddi terörle mücadele var. Yakın coğrafyamızda sıkıntılar vardı bu bizi aşağı çekti ama bu devam etmez. Belki 2-3 yıl sonra Malatyalı girişimciler, biz Libya’yı, Suriye’yi Irak’ı nasıl inşa ederiz gibi konuları konuşacağız. Burada nasıl fabrika yapacağınızı konuşabilir. FETÖ terör örgütü, tüm şebeke ortaya çıktı. Devlet bir daha böyle bir risk oluşmasın diye gerekeni yaptı. Asker sivil ilişkileri çok farklı bir şekilde yeniden kurgulandı. Sürekli tekrarlayan darbe girişimlerinin tekrarlanmaması için ciddi reformlar yapıldı. 2016 gibi çok zor bir yılda ARGE reformu, işgücü piyasası reformu yapıldı. Bilirkişi reformu, ARGE reformu yapılmış. En zor günlerimizde bile ilerleme var. Muazzam bir girişimcilik ruhumuz var. 20 yıllık birlikteliğiniz bile buna işaret. 12 bin metrekarelik OSB talebiniz bile buna işaret. Dolayısıyla bu teşviklerle 12 milyon metrekarelik Organize Sanayi Bölgesi’ni dolduracağına inanıyorum. Malatya bunu başarabilir. Öyle illerimiz var ki, aslında bir bölgenin ana motorları olurlar. Yani tüm bölge için çekim merkezi olurlar. Hem nitelik, insan sermayesi anlamında hem de girişimci anlamında değer katar. Bana kalırsa, Malatya bunu başarmıştır. Önümüzdeki dönemde daha güçlü şekilde ortaya koyacaktır” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

İHA