Gıdadaki tarla ile market farkını düşürerek enflasyonu durdurmaya yönelik çalışmanın sonuna gelindi. Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gıda fiyatlarındaki artışı işaret etmesi, bu süreci biraz daha hızlandırdı. Bu çalışmada yer alan Erken Uyarı Sistemi’yle gıda ürünlerinin fiyat hareketleri takip edilecek. En çok aracıların dört gözle bekledikleri bu siteme günlük olarak gıda arzı, tüketim miktarları ve fiyatları girilecek. Konuyla ilgili olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali Komisyoncular Dernek Başkanı Celal Akbay, BUSABAH’a konuşarak önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Akbay, bununla ilgili bir çalışma olduğunu bildiklerini söyledi.

SUÇ HEP BİZE ATILDI

Ürünlerdeki fiyat artışı sebebinin hep kendilerinden bilindiğini ifade eden Başkan Akbay, “Bu çalışmayı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birlikte yapıyor. Bu çalışmada hallerle ilgili bir yasa da var. Ürünün tarladan çıkışı itibariyle bir etiket olacak. Bu etikette hangi firmaya sunulduğuna dair bilgiler yer alacak. Bu çalışmayla aradaki fiyat uçurumu çözülmeye çalışılıyor. Bundan sonra markette, pazarda bir ürün alınacağı zaman tüketici bu ürünün hangi tarihte üretildiği, nerden geldiği, alış ve satış fiyatının tamamını ürün üzerinde görecek. Bizler komisyoncu olarak bu gelecek sistemden kaynaklanan bir sıkıntı yaşamayacağız. Zaten biz bunları daha öncede dile getirdik. Yüksek fiyatların nedeni hep bizden bilindi. Bu suç hep bize atıldı. Ama serbest piyasada manavlarda, marketlerde bu fiyatlar yüksek olarak satılıyor. Bunun da kontrollerini zabıtalar yapmıyor” ifadelerine yer verildi.

FİYATLAR ÇEŞİTLİ NEDENLERDEN DOLAYI ARTABİLİYOR

Bir ürünün 2 TL’ye de, 5 TL’ye de satıldığını ancak 5 TL’ye satılan ürünün göz önüne alındığını dile getiren Akbay, “Bir ürününde çeşitli nedenlerden dolayı fiyat artışı yaşanabiliyor. Mesela bir ürün 2 TL’ye de satılıyor, 5 TL’ye de satılıyor. Ama 5 TL’lik fiyat göz önüne alınarak fiyat arttı deniyor. Fiyatlar hava şartlarından dolayı da artabilir, üretim az olursa fiyat artışı olabiliyor veya bir üründe ihracat yaşanırsa fiyat artışı olabiliyor. Biz bu gibi konuları her yıl ocak, şubat ve mart aylarında yaşıyoruz. Diğer zamanlar fiyatlarda bu kadar bir artış yok. Diğer zamanlarda domatesin kilosu 10 kuruşa kadar da satıldı. Ama kimse gelip de ‘bu domates 10 kuruşa neden satılıyor’ diye demedi” diye konuştu.

ÇOK YÜKSEK FİYAT ARTIŞI KOYMUYORUZ

Akbay, gerçekleştirilecek olan çalışmayı desteklediklerini belirterek, “Biz üretim bölgelerinde bu ürünleri ne zor şartlarda buraya getiriyorsak bunun bazı masrafları oluyor. Ama buna rağmen bizim çok yüksek bir fiyat artışı koymuyoruz. Manavcıdır, marketçidir bu ürünleri çok yüksek fiyata satıyor biz bunları görüyor, biliyoruz ama biz bunları dile getirdikçe vatandaşın gözünde ‘hep komisyoncular’ olarak biliniyoruz. Bakanlıkların ve Cumhurbaşkanının bu çalışmaları biz komisyoncuları kesinlikle rahatsız etmiyor, hatta bu çalışmalar bizleri daha çok memnun ediyor” söylemlerine yer verdi.

MUTLU SARIGÜL