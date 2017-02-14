“Risk Altındaki Bölgelerin Şap Hastalığı Yönünden Eradikasyonu ve Aşılama Çalışmalarının Yapılması” toplantısı Şanlıurfa’da yapılmış, Malatya’dan da 4 STK ile Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ve Hayvan Sağlık Şube Müdürü katılmıştı. Bir gün süren toplantıda neler konuşulduğunu BUSABAH’a aktaran Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir, önemli açıklamalarda bulundu.

Şap hastalığını ülke bazında ortadan kaldırılması için bir mücadele programının uygulandığını belirten Başkan Özdemir, yapılan toplantıda bununla ilgili yetkilileri ve sivil toplum örgütlerini bilgilendirdiklerini söyledi.

STK’LARIN GÖRÜŞLERİ SORULDU

Şap aşısının yılda 2 defa yapılacağının bildirildiğini dile getiren Başkan Özdemir, “Malatya’dan 4 STK ile birlikte Malatya, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ve Hayvan Sağlık Şube Müdürü katıldık. Bu doğrultuda yetkili sivil toplum örgütlerinin görüşlerini sordular. Biz de toplantıda görüşlerimizi beyan ettik. Onların söylediği Türkiye genelinde aşılanmaya önem verilmesi hem güz hem de bahar döneminde 2 defa şap aşısının yapılacağını söylediler” diye konuştu.

TRAKYA BÖLGESİ HASTALIKTAN ARİ BÖLGE İLAN EDİLMİŞ

Belli bir süre sonra Kayseri dahil Batı illerinin şap hastalığından ari bölge ilan edileceğini kaydeden Başkan Özdemir, “Malatya ili hariç Malatya’dan itibaren Kayseri dahil batı illerinde hastalıktan ari bölge ilan edilebilmesi için 2 yıllık bir program yapıyorlar. 2 yıllık bir aşılama ve kontrol çalışmaları yapacaklar. 2 yıl sonra bu bölgeler hastalıktan ari bölge ilan edecekler. Nedir bu hastalıktan ari bölge? Daha önce Trakya bölgesi hastalıktan ari bölge ilan edilmiş. Hastalıktan ari bölgede şap hastalığı çıktığı takdirde hayvan derhal imha ediliyor. Hayvanın hareket ederek hastalığı başka bölgelere yaymasının önüne geçiliyor. Bu Avrupa’da da uygulanıyor, Trakya bölgesinde de uygulanıyor. Bu nedenle de Avrupa ve Trakya’da uzun süreden beri şap hastalığı yok. Aynı proje şimdi Kayseri dahil Batı bölgesinde uygulanacak” şeklinde konuştu.

YETKİLİLERE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR

Toplantıda söz alarak konuştuğunu belirten Başkan Özdemir, “Bu konuda bizler de fikirlerimizi söyledik. Sadece şap hastalığının aşıyla önlemeyeceğini, hayvan hareketlerinin çok sıkı denetim altına alınması gerektiğini söyledik. Şapın en büyük kaynağı hastalıklı bir hayvanın bir yerden başka bir yere gitmesi. Bunun için de çok sıkı denetim olması gerektiğini orada söyledik. Hayvan pazarlarının çok sıkı denetlenmesi gerektiğini, pasaportsuz, aşısız hayvanlara müsaade edilmemesini, bu konuda devlet yetkililerine büyük görevler düştüğünü dile getirdik” söylemlerinde bulundu.

MUTLU SARIGÜL