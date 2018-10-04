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Sigortalı çalışan sayısı azaldı

TEPAV verilerine göre, 4/a sigortalı çalışan sayısı 2018 Haziran'da döneminde bir önceki aya göre 68 bin azaldı.

Sigortalı çalışan sayısı azaldı

TEPAV verilerine göre, 4/a sigortalı çalışan sayısı 2018 Haziran'da döneminde bir önceki aya göre 68 bin azaldı.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:39
Sigortalı çalışan sayısı azaldı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) istihdam izleme bülteninin 76'ncı sayısı yayımlandı. Buna göre; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Haziran 2018 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2018 verilerinin değerlendirildiği istihdam izleme bülteninde Haziran 2018’de Haziran 2017’ye göre 4/a sigortalı çalışan sayısında toplamda 560 bin artış olurken, Mayıs 2018’e göre 68 bin azalış gerçekleşti.

Sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla artan sektör 74 bin artışla kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik sektörü oldu. Bu sektörü 71 bin artışla eğitim, 61 bin artışla insan sağlığı hizmetleri, 48 bin artışla konaklama ve 39 bin artışla perakende ticaret takip etti. Sigortalı ücretli çalışan sayısında en fazla artış 69 bin ile İstanbul’da yaşandı. İstanbul’u; 56 bin artışla Antalya, 51 bin artışla Ankara, 42 bin artışla İzmir ve 29 bin artışla Kocaeli takip etti. 

İHA

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Sigortalı çalışan SayısıAzaldı
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