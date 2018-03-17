Serbest bölgelerde ticaret hacmi 8 milyar dolar

Türkiye Serbest Bölgeler Dernekler Platformuna üye üretici ve ihracatçı firmaların yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağladığı ve 8 milyar dolar ticaret hacmine ulaştığı bildirildi.

Türkiye Serbest Bölgeler Dernekler Platformu 30’uncu Olağan Toplantısı, Antalya Serbest Bölgesi İş Adamları Derneği (ASBİAD) Başkanı Emre Şandan ve Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Ünsal’ın ev sahipliğinde Sarp Yat Tersanesinde gerçekleştirildi.

Platform Genel Sekreteri Zahit Oğurlu, toplantıda platformun 10 yıllık çalışmaları hakkında bilgi verdi. Serbest bölgelerde mevzuat uygulamaları başta olmak üzere, Türkiye’nin ekonomik gelişmelerinin değerlendirildiği toplantıda, KDV reform paketi kapsamındaki talepler, genel mevzuat uygulamaları, yeni kurulan serbest bölgeler ve TOBB Sektör Meclisi çalışmaları ile platform çalışmaları ele alındı.

8 milyar dolar ihracat hacmi

toplantıda, Türkiye Serbest Bölgeler Dernekler Platformuna üye üretici ve ihracatçı firmaların yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağladığı ve 8 milyar dolar ticaret hacmine ulaştığı belirtildi. Platform tarafından yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Özellikle kamuoyunda KDV Reformu olarak bilinen Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikler öncesi Serbest Bölgelerde yaşanan KDV’ye bağlı sorunlar, hizmetler yönünden indirim ve iade hakkı bulunmayan serbest bölgelerin uğradığı maliyet ve zararlar etki analizi ile tartışıldı. Ayrıca yükselen enerji maliyetleri ile ilgili de gerekli çalışma ve temasların başlatılmasına karar verilmiştir. Mevcut serbest bölgelerin genişlemeleri ve yeni kurulması planlanan serbest bölge projeleri değerlendirilerek ülkemiz ekonomisine getireceği olumlu etkiler ile memnuniyet ile karşılanmıştır."

Serbest Bölgeler Dernekler Platformu temsilcileri, Wagner Kablo, medikal ürünler üreten tersaneleri ziyaret etti. Toplantıya Bursa Serbest Bölgesi İş Adamları Derneği (BUSBİAD) Başkanı Mesut Tarım, Genel Sekreter Serkan Güllü, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Alkan, Ali Tanver Yazıcıoğlu ve Metehan Kalelioğlu, Ege Serbest Bölgesi İş Adamları Derneği (ESBİAD) Başkanı Bilgen Salih Narlı ve Serdal Acar, Kayseri Serbest Bölge İş Adamları Derneği (KSABİAD) yönetim Kurulu üyesi Metin Kantarcı ve Abdurrahim Yılmaz, Kocaeli Serbest Bölge (KOSTBİR) Başkanı Necdet Salgür, Genel Sekreter Zahit Oğurlu ile Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Deniz Kaymaz katıldı.