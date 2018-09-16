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Şeker Fabrikası pancar alımına başladı

Malatya Şeker Fabrikası 2018-2019 pancar alım sezonunu açtı. 

Şeker Fabrikası pancar alımına başladı

Malatya Şeker Fabrikası 2018-2019 pancar alım sezonunu açtı. 

16 Eylül 2018 Pazar 13:36
Şeker Fabrikası pancar alımına başladı

Malatya'da, pancar alım sezonu, Şeker Fabrikası içerisinde gerçekleştirilen törenle başladı. Kurdele kesimiyle başlayan pancar alım törenine, Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat ve şeker fabrikası çalışanları ile çiftçiler katıldı. 


Törende Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, 2018-2019 pancar alım sezonunun başladığını ifade ederek “Türkiye için üretim vakti “ sloganı ile üretime başlıyoruz. Bu sene Malatya şeker fabrikası doğu fabrikaları içinde en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu yıl 37 bin ton şeker üretmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. 


Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat ise 2018-2019 pancar alım sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunarak, ”Bu yıl yaklaşık 400 bin tona yakan pancar alımı yapıp ve bunun 330 binini yakınını işlemeyi hedefliyoruz. Kampanyamız yaklaşık 30 gün sürecek, Malatya şeker fabrikası açısında güzel gelişmeler var, fabrikamız adeta yeniden yapıldı, birçok yeni teknolojikler yapıldı” diye konuştu. Bu yıl şeker sanayi acısında hüzünlü bir yıl olduğunu da belirten Murat, ”En güzel fabrikalarımız satıldı geride kalan fabrikalara da sahip çıkmamız lazım özelikle cumhurbaşkanımızın milli ve yerli üretimde yana bu son zamanlarda ortaya çıkan uluslararası ekonomik baskılardan dolayı da bir kez daha yerli ve milli üretimin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu. 

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