SARIMSAK CEP YAKIYOR!

sarımsak satan Mahmut Bayram, “Bir ay önce sarımsağın kilosu 10 liraydı, şimdi 20 lira oldu. Sarımsak git gide azalıyor. İlk çıktığında ucuz oluyor ve bol oluyor, sonra pahalılaşıyor. Satışlarımız pahalı olmasına rağmen iyi. Mutfağın olmazsa olmazı sarımsak. Her yemekte neredeyse kullanılıyor. Cacık, ıspanak, gibi yemeklerde favori. Kışın olmazsa olmazları arasında. Doğal antibiyotik. Kış aylarında satış artıyor. Havaların soğuk olması fiyatı etkiliyor. Kiloyla almak yerine vatandaşlar taneyle alıyor” dedi.