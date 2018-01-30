Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119303
ALTIN
163.013
DOLAR
3.7828
STERLİN
5.3395
EURO
4.6940

SARIMSAK CEP YAKIYOR!

Kuru sarımsağın kilogram fiyatı bir ay önce 10 lirayken yüzde yüz zamlanarak 20 lira oldu. Vatandaşlar, kilogram fiyatı 20 lira olan sarımsağı, kilogram yerine taneyle satın alıyor.

SARIMSAK CEP YAKIYOR!

Kuru sarımsağın kilogram fiyatı bir ay önce 10 lirayken yüzde yüz zamlanarak 20 lira oldu. Vatandaşlar, kilogram fiyatı 20 lira olan sarımsağı, kilogram yerine taneyle satın alıyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 15:32
SARIMSAK CEP YAKIYOR!

sarımsak satan Mahmut Bayram, “Bir ay önce sarımsağın kilosu 10 liraydı, şimdi 20 lira oldu. Sarımsak git gide azalıyor. İlk çıktığında ucuz oluyor ve bol oluyor, sonra pahalılaşıyor. Satışlarımız pahalı olmasına rağmen iyi. Mutfağın olmazsa olmazı sarımsak. Her yemekte neredeyse kullanılıyor. Cacık, ıspanak, gibi yemeklerde favori. Kışın olmazsa olmazları arasında. Doğal antibiyotik. Kış aylarında satış artıyor. Havaların soğuk olması fiyatı etkiliyor. Kiloyla almak yerine vatandaşlar taneyle alıyor” dedi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Sarımsak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TARIMIN YÜKÜNÜ KADINLAR ÇEKİYOR
TARIMIN YÜKÜNÜ KADINLAR ÇEKİYOR
BANKA KARTLARIYLA ÖDEME NAKİT ÇEKİMİ GEÇTİ
BANKA KARTLARIYLA ÖDEME NAKİT ÇEKİMİ GEÇTİ
ET FİYATLARI DÜŞTÜ, İTHAL ETE RAĞBET AZALDI
ET FİYATLARI DÜŞTÜ, İTHAL ETE RAĞBET AZALDI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim